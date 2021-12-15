DSÖ: Aşıların etkisinde düşüş var

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün Cenevre’deki merkezinde düzenlediği basın toplantısında, “Şu anda 77 ülke omicron vak’aları bildirdi ve gerçek şu ki henüz tesbit edilmemiş olsa bile omicron muhtemelen çoğu ülkede bulunuyor.” dedi.

Ghebreyesus, Kovid-19’un omicron varyantının hafife alınamayacağını belirterek, “Omicron daha az ciddî hastalığa neden olsa dahi, çok sayıda vak’a, hazırlıksız sağlık sistemlerini bir kez daha bunaltabilir.” uyarısını yaptı. Ülkeleri halihazırda etkin olan tedbirlerle Omicron’un yayılmasını engellemeye çağıran Ghebreyesus, “Çok net olmalıyım; aşılar tek başına hiçbir ülkeyi bu krizden kurtaramaz.” ifadesini kullandı. Kovid-19 aşılarının etkinliğine de değinen Ghebreyesus, “Bu arada gelişen kanıtlar, aşıların ağır hastalık ve ölüme karşı etkililiğinde küçük bir düşüş, hafif (orta dereceli) hastalık veya bulaşmayı önlemede ise bir düşüş gösterdiğini ortaya koydu.” dedi. AA

Okunma Sayısı: 113

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.