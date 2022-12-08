DSÖ’den ilk uluslararası anlaşma taslağı

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Cenevre merkezinde gerçekleşen Hükümetler Arası Müzakere Birimi (INB) 3. toplantısının son gününde, DSÖ üyesi ülkeleri yasal olarak bağlayıcı nitelikte uluslararası salgınla mücadele anlaşmasının taslağı konusu masaya yatırıldı.

Toplantı sonrası DSÖ’den yapılan açıklamada, üye ülkelerin çoğunluğunun, anlaşma taslağının hazırlanma sürecinin başlamasında ittifak ettiği duyuruldu. INB Eş Başkanı Roland Driece, bu ittifakla üye ülkelerin, gelecekteki salgınlara karşı daha hazırlıklı, daha işbirliği içinde ve Kovid-19’daki hatalardan daha fazla ders almış şekilde hareket etme yolunda kararlı bir mesaj verdiğini belirtti. AA

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