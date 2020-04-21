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23 NİSAN 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

DSÖ'den ''Kovid-19'un kaynağı'' tartışmaları hakkında açıklama

21 Nisan 2020, Salı 19:59
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) insanlara "bir hayvandan" bulaştığını, Çin'deki bir laboratuvardan çıkıp yayıldığı yönündeki iddiaların doğru olmadığını belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Kıdemli Sözcüsü Fadela Chaib, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'nde düzenlenen haftalık olağan basın toplantısında konuştu. 

Chaib, şu an Kovid-19'a karşı bir aşı veya ilacın olmadığını hatırlatarak, dünyanın dört bir yanından bilim insanlarının hastalığa çare bulmak için çalıştığını söyledi.

Virüsün Çin'deki bir laboratuvardan çıkıp yayıldığı yönündeki iddiaların sorulması üzerine Chaib, "Virüsün kökenine ilişkin pek çok bilim insanı çalışmalar yürütüyor. Henüz kaynağını veya kökenini bilmiyoruz. Emin olduğumuz tek bir şey var o da virüsün bir hayvandan kaynaklanmış olması. Bir laboratuvarda manipüle edilmedi." diye konuştu.

DSÖ sözcüsünün, Kovid-19'un Çin'in Hubey eyaletinin başkenti Vuhan'dan çıktığına veya yarasa kaynaklı olduğuna dair net bir ifade kullanmaması dikkati çekti.

Gazetecilerin bu konudaki ısrarlı soruları üzerine Chaip, "DSÖ bilimsel kanıtlara dayanan bir organizasyon. Mevcut tüm deliller, virüsün bir hayvandan kaynaklandığını ve virüsün bir laboratuvar veya başka bir yerde manipüle edilmediğini ya da üretilmediğini ortaya koyuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Trump iddiaları yalanlamadı

ABD Başkanı Donald Trump'a çarşamba günü Beyaz Saray'da Fox News muhabiri John Roberts tarafından doğal yollarla ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün, gevşek güvenlik protokolleri nedeniyle Vuhan'daki bir laboratuvardan yayıldığı, bir stajyere bulaştığı, bu stajyerin daha sonra erkek arkadaşını enfekte ettiği ve virüsün sonrasında yayılmaya başladığı hayvan pazarına gittiğine dair ABD yönetiminde artık inancın son derece yüksek olduğu" yönündeki iddialar sorulmuştu.

Trump iddiaları doğrulamaz ya da yalanlamazken "Bu hikayeyle ilgili gittikçe daha fazla şey duyuyoruz. Göreceğiz. Meydana gelen bu korkunç durumla ilgili çok kapsamlı inceleme yapıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

AA

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