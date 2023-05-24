DSÖ: Ekonomiler yeni salgınlara hazırlıklı değil

Dünya Sağlık Örgütü’nün hazırladığı raporda, “Daha fazla salgınla karşılaşacağımızı biliyoruz. Örneğin donmuş toprakların erimesiyle yeni virüsler ortaya çıkacak” denildi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) öncülüğünde hazırlanan raporda, küresel ekonomilerin yeni salgınlara karşı eskisinden daha hazırlıklı olmadığı belirtildi. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus tarafından 2020’de Kovid-19 ile mücadele için oluşturulan ve ekonomileri “herkes için sağlık” perspektifinden değerlendiren “Herkes İçin Sağlık Ekonomisi Konseyi”nin ilk raporu yayımlandı. Konsey Başkanı Mazzucato “Daha fazla salgınla karşılaşacağımızı biliyoruz. Örneğin donmuş toprakların erimesiyle yeni virüsler ortaya çıkacak. Yeni virüslere (salgınlara) eskisinden daha mı hazırlıklıyız? (Küresel ekonomiler açısından) Konseyin raporu buna ‘hayır’ diyor. Çünkü sağlığı herkes için ciddiye almadık ve iş modelleri tasarlamadık.” dedi. AA

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