DSÖ: Hazırladığımız rehbere uyun

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedos Ghebreyesus, hazırlanan rehbere uyularak ilk başta en çok ihtiyacı olanların aşılanması çağrısında bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, ülkelerin gelecek hafta ve aylarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarını kullanıma sokacağını belirterek DSÖ’nün hazırladığı rehbere uyularak ilk başta en çok ihtiyacı olanların aşılanması çağrısında bulundu. Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ’nün İsviçre’nin Cenevre şehrindeki merkezinde, video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi. Son günlerde ülkelerden arka arkaya gelen Kovid-19 aşılarının kullanımına başlanılacağıyla alâkalı açıklamalara değinen Ghebreyesus, DSÖ Stratejik Uzmanlar Danışma Grubunun aşılamayla ilgili yayımladığı “Değerler Çerçevesi ve Nüfus Önceliklendirme Yol Haritası” rehberine uyularak, öncelikle en çok ihtiyacı olan kişilerin aşılanmasını istedi.

“Sağlık sistemlerinin yükünü hafifletecek”

Ghebreyesus, sağlık çalışanlarının aşılanmasının öncelikli olduğunu vurgulayarak, bunun gerek sağlık çalışanlarını gerek sağlık sistemlerinin korunmasına yardımcı olacağına dikkati çekti. “Yaş dolayısıyla ciddî hastalık veya ölüm riski en yüksek olan kişiler de yüksek öncelikli bir gruptur” diyen Ghebreyesus, bu kişileri korumanın ciddi hastalıkları ve ölümleri azaltacağını, sağlık sistemlerinin üzerindeki yükü hafifleteceğini kaydetti. Ghebreyesus, ağır hastalık riski yüksek olan gruplara da aşılamada öncelik verilmesi gerektiğinin altını çizdi. Kovid-19’un kökeniyle ilgili tartışmalara da değinen Ghebreyesus, virüsün kökeninin araştırılması için en kısa zamanda Çin’i ziyaret etmek istediklerini belirtti. Ghebreyesus, “En kısa zamanda sahada olmayı planlıyor ve umut ediyoruz” ifadesini kullandı.