DSÖ: Kovid-19 aşısı uçurumu büyüyor

Dünya Sağlık Örgütü “Zengİn ve yoksul ülkeler arasındakİ Kovİd-19 aşısı uçurumu büyüyor” İkazı yaptı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, zengin ülkelerde uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı sayısı ile yoksul ülkelere aşı erişimini sağlayan uluslararası Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programının (COVAX) tedarik ettiği aşı sayısı arasındaki uçurumun her geçen gün büyüyerek “kara mizaha” dönüştüğünü söyledi. Ghebreyesus, örgütün İsviçre’nin Cenevre şehrindeki merkezinde, video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi.

Yoksul ülkelerde başlamadı

İsim vermeden bazı ülkelerin bütün nüfuslarını aşılamak için adeta yarıştığını ifade eden Ghebreyesus, düşük gelirli ülkelerde ise aşılamaların henüz başlamadığına işaret etti. Ghebreyesus, zengin ülkelerde uygulanan Kovid-19 aşı sayısı ile yoksul ülkelere aşı erişimi sağlayan uluslar arası COVAX girişiminin tedarik ettiği aşı sayısı arasındaki uçurumun her geçen gün büyüyerek, “kara mizaha” dönüştüğü uyarısında bulundu.

Güney Kore, ZENGİN ÜLKELERE ÖRNEK GÖSTERİLDİ

Güney Kore’nin yüksek gelirli bir ülke olmasına rağmen, aşı üreticileriyle ikili anlaşmalara girmediğini ve COVAX’tan gelecek aşıları beklediğini ifade eden Ghebreyesus, Güney Kore’yi zengin ülkelere örnek olarak gösterdi. Ghebreyesus, 19 Mart’ta yaptığı açıklamada, dünya genelinde 411 milyon doz Kovid-19 aşısı uygulandığını, bunların yüzde 76’sının sadece 10 ülkede yapıldığını aktarmıştı.