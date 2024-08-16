"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 AĞUSTOS 2024 CUMA - YIL: 55

DSÖ: M çiçeği virüsüne karşı birlikte hareket edelim

16 Ağustos 2024, Cuma 11:11
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, Afrika bölgesi dışındaki ilk M çiçeği virüsü (mpox) vakasının İsveç'te tespit edilmesinin ardından, virüsten etkilenen ülkelere "birlikte hareket etme" çağrısı yaptı.

'M çiçeği hastalığı vakasına Türkiye'de rastlanmadı'

 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, M çiçeği virüsüne dair X sosyal medya platformundan mesaj paylaştı.

 

İsveç'te ilk M çiçeği vakasının tespit edilmesinin, etkilenen ülkelerin virüse birlikte karşı koyması gerektiğinin altını çizdiğini belirten Ghebreyesus, tüm ülkelere gözetimi artırma, veri paylaşma ve bulaşmayı daha iyi anlamak için çalışma çağrısında bulundu.

Ghebreyesus, ülkeleri, aşı gibi araçları paylaşmaya ve önceki uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumlarından alınan dersleri mevcut salgını ele alırken de uygulamaya davet etti.

Halk sağlığı acil durumu

Ghebreyesus, M çiçeği virüsünün Afrika ve diğer bölgelerde daha fazla uluslararası yayılma potansiyeli olasılığı karşısında 14 Ağustos'ta DSÖ Acil Durum Komitesi'ni toplama kararı almıştı.

Toplantı sonrası değerlendirmelerde bulunan Ghebreyesus, "DSÖ Acil Durum Komitesi bugün toplandı ve bana (M çiçeği virüsüyle ilgili) durumun uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu oluşturduğu tavsiye görüşünü bildirdi. Bu tavsiyeyi kabul ettim." açıklamasında bulunmuştu.

Afrika Birliği, Afrika ülkelerinde hızla yayılan M çiçeği virüsüne karşı kıta çapında halk sağlığı için acil durum ilan edildiğini belirtmişti.

Hem hayvanlardan hem insanlardan bulaşıyor

M çiçeği virüsü fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor. Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaş nedenleri arasında yer alıyor.

İlk belirtiler virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkabiliyor. Virüs genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor.

Özel bir tedavi yöntemi olmayan hastalığın tedavisi antiviral ilaçlarla yapılıyor. Vakaların büyük bir kısmı hastalığı hafif geçiriyor ve birkaç hafta içinde sağlığına kavuşuyor.

DSÖ, "maymun çiçeği hastalığı (Monkeypox)" ismini, 2022'de ırkçılık ve ayrımcılık kaygısıyla "mpox" olarak değiştirdi.

AA

Okunma Sayısı: 320
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ateşkes görüşmeleri Hamas’sız yapılıyor

    Sıcak havalar devam edecek

    İsrail, 1 milyondan fazla Filistinlinin sıkıştığı El-Mevasi bölgesine de saldıracak

    Denizli'deki feci kazada 4 kişi öldü

    Gazze'ye saldırlar gece boyunca devam etti

    DSÖ: M çiçeği virüsüne karşı birlikte hareket edelim

    İzmir'deki ve Manisa'daki orman yangınlarında son durum?

    Son 53 yılın en sıcak temmuz ayını yaşadık

    Gazze’de 625 bin çocuk okula gidemedi

    İsrail, sivilleri canlı kalkan yapıyor

    Bakana kim haddini bildirecek?

    “Millete rağmen siyaset”in sonu

    Enflasyon emeklileri silindir gibi ezdi

    38 milyon vatandaş icralık

    'İstibdadı kabul etmiyoruz'

    Bütçe temmuzda 96,8 milyar TL açık verdi

    2025 tarım için çok daha zor olacak

    HGS ücretlerine yüzde 40 zam

    'M çiçeği hastalığı vakasına Türkiye'de rastlanmadı'

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AKP ile 30’lu yıllara dönüş
    Genel

    “Millete rağmen siyaset”in sonu
    Genel

    Bakana kim haddini bildirecek?
    Şükrü BULUT

    Türkiye muhalefetinin demokrasi problemi üzerine…
    Cevher İLHAN

    İktidarın transfer kumpası…
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Süleyman KÖSMENE

    Mahşerde bize kim yol gösterir?
    Ali FERŞADOĞLU

    Haydi anne-babalar şimdi de aşı-ı imân takvimi!
    Risale-i Nur'dan

    Beşer saadeti için lâzım olan her şey Kur’ân’da

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.