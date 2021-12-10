DSÖ: Omicron vak’aları ağır seyretmiyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Afrika Bölge Ofisi, koronavirüsün Omicron varyantının hızla yayıldığını ancak Güney Afrika’dan gelen ilk verilere göre bu varyant nedeniyle Covid-19’a yakalananlarda hastalığın genellikle ağır seyretmediğini bildirdi.

DSÖ’nün Perşembe günü Kongo’nun başşehri Brazzaville’de açıkladığı verilere göre, Güney Afrika’da 14 Kasım ile 4 Aralık tarihleri arasında yoğun bakım yataklarında doluluk oranı yüzde 6,3 olarak tesbit edildi. DSÖ, Delta varyantının baskın olduğu Temmuz ayında yaşanan salgının üçüncü dalgasına kıyasla oldukça bu oranın olduğunu düşük olduğunu belirtti. DSÖ, 14 Kasım-4 Aralık döneminde Güney Afrika’da bin 200 kişinin hastanede Covid-19 tedavisi gördüğünü, bunlardan sadece 98’ine oksijen verildiğini ve sadece dört hastanın da sun’î solunum cihazına bağlandığını açıkladı. DW’deki habere göre Avrupa İlâç Ajansı (EMA) da Omicron varyantı sonucu Covid-19’a yakalanan Avrupalılarda hastalığın ağır seyretmediğini açıkladı. EMA’dan Perşembe günü yapılan açıklamada, “Büyük ölçüde vakalarda sürecin hafif olduğu görülüyor, ancak daha fazla veri toplanması gerekiyor” ifadesi kullanıldı.

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