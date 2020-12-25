DSÖ: Önümüzdeki 6 ay çok kritik

DSÖ, bazı ülkelerde nüfus bağışıklığının belli bir seviyeye gelmesinin 2021’in sonuna kadar süreceğini belirterek altı ay boyunca tetikte kalınması gerektiğini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) baş bilim insanı Dr. Soumya Swaminathan, koronavirus aşısının uygulanmaya başlamasıyla dünyanın gardını düşürmemesi gerektiğini, nüfus bağışıklığının sağlanmasının zaman alacağını söyledi. Artıgerçek’deki habere göre Swaminathan, yakın zamanda Birleşik Krallık’ta ortaya çıkan yeni koronavirüs varyantına da ağırlık verdiklerini belirtirken mutasyona uğrayan koronavirusün daha bulaşıcı olduğunun görüldüğünü ancak hastalığın klinik şiddetini arttırdığını tesbit etmediklerini belirtti. Tünelin ucunda ışık var Swaminathan, halihazırda onaylanan aşıların virüsün yeni varyantını kapsamayacağına inanmak için “hiçbir sebep olmadığını” söylerken koronavirüs aşısının nüfusların çoğuna uygulanmasının zaman alacağını ve bu sebeple önümüzdeki altı ay boyunca tetikte kalınması gerektiğini söyledi. Dr. Soumya Swaminathan, “Sonun başlangıcına yaklaşıyoruz, tünelin sonundaki ışığı görebiliriz” ifadelerini kullanırken “Ancak yine de geçmemiz gereken bir tünel var ve önümüzdeki birkaç ay çok kritik olacak” şeklinde konuştu. Swaminathan, aşıların başlangıçta en savunmasız ve en çok risk altında olan çok küçük bir grubu koruyacağını ve nüfusun geri kalanı kapsanmadan önce aylar geçeceğini söylerken “Bazı ülkelerde nüfus bağışıklığının belli bir seviyeye geldiğini görmeye başlamamız 2021’in sonuna kadar sürecek” dedi.

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