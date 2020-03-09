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10 MART 2020 SALI - YIL: 51

DSÖ: Pandemi tehdidi çok gerçek oldu

09 Mart 2020, Pazartesi 22:30
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) pek çok ülkeye ulaştığını belirterek, "Pandemi tehdidi çok gerçek oldu." dedi.

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Ghebreyesus, DSÖ'nün Cenevre'deki merkezinde düzenlediği basın toplantısında, henüz pandemik hastalık kategorisine alınmayan Kovid-19'a ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"Hafta sonunda 110 ülkede 100 bin Kovid-19 vaka sayısını geçtik" diyen Ghebreyesus, "Pek çok insanın ve ülkenin bu kadar çabuk etkilenmesi kesinlikle rahatsız edici bir durum. Koronavirüs şimdi pek çok ülkeye ayak bastı. Pandemi tehdidi çok gerçek oldu." ifadesini kullandı.

Ghebreyesus, Kovid-19'un tarihte kontrol altına alınabilen ilk pandemi olabileceğine işaret ederek, "Şu ana kadar dünya genelinde bildirilen tüm vakaların yüzde 93'ü sadece dört ülkeden. Bu küresel düzeyde dengesiz bir salgın." değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca Ghebreyesus, virüse ilişkin ellerindeki en büyük avantajın, hükümetler, işletmeler, toplumlar, aileler ve bireylerin birlikte verdiği kararların salgının gidişatını etkileyebilmesi olduğunu kaydetti.

Kovid-19 ile mücadelede, en temel unsurların her bir ülke için aynı olduğuna işaret eden Ghebreyesus, "Kararlı ve erken harekete geçerek koronavirüsü yavaşlatabileceğimizi ve enfeksiyonları önleyebileceğimizi unutmamamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

''120 ülkeye laboratuvar malzemeleri gönderdik"

Ghebreyesus, ayrıca Kovid-19 bulaşan insanların çoğunun iyileştiğini, Çin'de 80 bin kişide vaka tespit edildiğini ve bunların yüzde 70'inin iyileştiğine işaret etti.

Çin, İtalya, Japonya, Güney Kore ve ABD başta olmak üzere pek çok ülkede acil önlemlerin yürürlüğe girdiğini anımsatan Ghebreyesus, "DSÖ, 57 ülkeye kişisel koruyucu ekipman tedarik etti. 28 ülkeye daha sevkiyata hazırlanıyoruz 120 ülkeye de laboratuvar malzemeleri gönderdik." şeklinde konuştu.

Ghebreyesus, virüsün görüldüğü 110 ülkenin 79'unda toplam vaka sayısının 100'ün altında olduğuna dikkati çekerek, "Bu savaşı kazanabiliriz." dedi.

AA

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