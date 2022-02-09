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9 ŞUBAT 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 52

DSÖ, salgın için 23 milyar dolar istiyor

09 Şubat 2022, Çarşamba 20:58
DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ, COVİD-19 İLE MÜCADELEDE GEREKLİ ARAÇLARIN İHTİYAÇ SAHİBİ ÜLKELERE ULAŞTIRILMASI VE VİRÜSÜN BU YIL İÇİNDE KÜRESEL ACİL DURUMDAN ÇIKARAK KONTROL ALTINA ALINMASI İÇİN GEÇEN YIL DUYURDUĞU 23 MİLYAR DOLAR YARDIM TALEBİNİ YİNELEDİ.

'Salgını adil aşı paylaşımıyla bu yıl bitirebiliriz'

 

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ), sitesinde yayımlanan yazılı açıklamada, COVID-19 ile Mücadele Araçlarına Erişimi Hızlandırma (ACT-A) inisiyatifinin yenilenmiş stratejisi ve bütçe planlamasına dair bilgi verildi.

Dünya nüfusunun önemli bir bölümünün hala COVID-19'un aşı, test ve tedavi ekipmanlarına ulaşamadığının altı çizilen açıklamada, "Salgının başlamasından bu yana dünyada 4,7 milyar COVID19 testi yapıldı. Düşük gelirli ülkelerde ise bu ülkelerin nüfusunun sadece yüzde 0,4'ünü oluşturan 22 milyon test yapıldı." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca düşük gelirli ülkelerdeki toplam nüfusun sadece yüzde 10'unun COVID-19 aşısı yaptırabildiğine işaret edildi.

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Aşı eşitsizliği yeni varyantların çıkmasına yol açıyor

Aşı ve diğer COVID-19 ile mücadele araçlarına erişimdeki eşitsizliğin, virüs nedeniyle can kayıplarına neden olmanın yanı sıra COVID-19'un yeni ve daha tehlikeli varyantlarının çıkması riskine yol açtığı da vurgulandı.

Salgınla mücadelede yüksek ve düşük gelirli ülkeler arasındaki maddi finansman boşluğunu Eylül 2022'ye kadar kapatmak için gelişmiş ülkelerden 16,8 milyar dolar talep edildi.

AA

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