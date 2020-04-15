"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 NİSAN 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

DSÖ: Trump'ın kararını esefle karşılıyoruz

15 Nisan 2020, Çarşamba 19:06
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülkesinin DSÖ'ye sağladığı fonu durdurma kararını esefle karşıladıklarını bildirdi.

Almanya, Trump'ın DSÖ kararına tepki gösterdi

Trump, DSÖ'ye sağladıkları fonu durdurdu

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde, video konferans sistemiyle basın toplantısı düzenledi.

ABD'nin, DSÖ için uzun süreli ve cömert bir dost olduğunu belirten Ghebreyesus, "Umuyoruz ki böyle de devam edecek. Trump'ın, DSÖ'ye sağladığı fonu durdurma kararını esefle karşılıyoruz." dedi.

Ghebreyesus, DSÖ'nün, ABD halkı ve hükümetinin desteğiyle dünyanın "en fakir" ve "en savunmasız" insanlarına sağlık hizmetleri sağladığını belirtti.

DSÖ'nün sadece yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadele vermediğini vurgulayan Ghebreyesus, ayrıca çocuk felci, kızamık, sıtma, Ebola, HIV, tüberküloz, yetersiz beslenme, kanser, diyabet ve daha pek çok hastalık konusunda çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Ghebreyesus, "DSÖ, ABD'nin fonlarının durdurulmasının çalışmalarımız üzerindeki etkisini gözden geçiriyor. Ortaklarımızla bütçemizde oluşacak açıkları kapatmak ve çalışmalarımızın kesintisiz devam etmesini sağlamak için ortaklarımızla birlikte çalışacağız." diye konuştu.

Dünyanın "ortak bir düşman" ile karşı karşıya olduğunun altını çizen Ghebreyesus,, Kovid-19'a karşı küresel dayanışma çağrısını yineledi.

Trump DSÖ'ye sağlanan fonu durdurmuştu

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen Koronavirüsle Mücadele Görev Gücü basın toplantısında, "Çin'in tezlerini savunmakla" ve "Vuhan'da salgının nasıl yayıldığına ilişkin güvenilir bir soruşturma yapmamakla" suçladığı DSÖ için, "Onca yılın ardından artık en temel görevini yerine getiremeyen Dünya Sağlık Örgütü sorumlu tutulmalıdır." ifadesini kullanmıştı.

Örgütün adeta Çin için çalıştığını ileri süren Trump, "Bugün yönetimime, Dünya Sağlık Örgütüne sağladığımız fonu durdurma talimatı veriyorum. Herkes orada neler döndüğünü biliyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.

AA

Okunma Sayısı: 290
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD'de bilanço ağırlaşmaya devam ediyor

    Dünyada yarım milyonu aşkın kişi iyileşti

    İtalya'da ölü sayısı 21 bin 645'e yükseldi

    Filistinli mahkumlar maske yerine çoraplarıyla korunmaya zorlanıyor!

    Sağlık Bakanlığı son 24 saatteki gelişmeleri paylaştı

    Şehir Üniversitesi'ne ilişkin Kılıçdaroğlu'ndan açıklama

    Uzman Çavuş Güneş'i arama çalışmaları devam ediyor

    Fatih Terim'in koronavirüs testi negatif çıktı

    DSÖ: Trump'ın kararını esefle karşılıyoruz

    Hollanda'da 54 Türk vatandaşı vefat etti

    İngiltere'de son 24 saatte 761 ölüm

    Nevzat Dinçer Cenab-ı Hakk'ın rahmetine kavuştu

    'Yeter artık dayanacak gücüm kalmadı'

    Salgına karşı ekonomik önlemler içeren kanun teklifi kabul edildi

    İstanbul'da 'nöbetçi eczane' sayısı 3 katına çıkıyor

    Rize'de yaş çay üreticilerine ilişkin karar

    Şehit işçi Yasin Sağır, Diyarbakır'da defnedildi

    Dolar artmaya devam ediyor

    Avrupa Parlamentosu mutfaklarını evsizler ve sağlık personeline açtı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Meclis de kaybetti, mücadeleye devam
    Faruk ÇAKIR

    İşte güzel bir haber
    Risale-i Nur'dan

    Hastalıklar ekseriyetle neden kaynaklanır?
    Süleyman KÖSMENE

    Yusuf Aleyhisselâm nefsine itimat etmiş midir?
    Mustafa Gönüllü

    Musîbetle yükselecek adalet hakikati
    Cenk ÇALIK

    İbret almamızı ihtar eden bir memur: Koronavirüs
    Ahmet BATTAL

    Beş liraya ekmek
    Genel

    En az bir yıl sürer
    Ali FERŞADOĞLU

    Koronavirüsün kader ciheti
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.