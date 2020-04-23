DSÖ: Türkiye’de vak’a sayıları dengeleniyor

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Koronavirüs salgınında son durumu değerlendirdi.

Salgının Türkiye’deki durumu konusunda temkinli iyimserlik içerisinde oldukları ve vak’a sayılarının dengelenmeye başladığı belirtildi. BBC Türkçe’nin haberine göre, açıklama, WHO Avrupa Bölümü’nün dün düzenlediği basın toplantısında yapıldı. WHO’nun Olay Yönetim Ekibi’nden Catherine Smallwood, “Şu anda Türkiye’de vak’a sayısının 100 bine yaklaştığını görüyoruz ve geçen hafta içerisinde vak’a artış oranı da yaklaşık yüzde 47 oldu. Yani, belli bir düzeyde artışların halen sürdüğünü görüyoruz. Ancak Türkiye’de çok erken aşamalarda uygulanmaya başlanan tedbirler sayesinde genel eğilimde vak’a sayıları azalmaya ya da dengeye oturmaya başladı. Genel olarak, Türkiye konusunda vak’a sayılarının dengeye oturmasıyla birlikte temkinlik bir iyimserlik içerisindeyiz.” dedi.

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