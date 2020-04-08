DSÖ: Türkiye’deki tırmanıştan endişeliyiz

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Türkiye’de yeni tip koronavirüsün hızla yayıldığı konusunda uyarıda bulundu.

DSÖ Avrupa Direktörlüğü video konferans yoluyla bir basın toplantısı düzenleyerek koronavirüs salgınına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, “Virüsün yayılmasında geçen hafta ciddî bir artışın yaşandığı Türkiye için endişeliyiz. Vak’aların yüzde 60’ı İstanbul’da kaydedildi” dedi. Dünyada salgından etkilenen 10 ülkenin yedisinin Avrupa’da olduğunu belirten Kluge, ABD’nin yanı sıra İspanya, İtalya, Almanya, Fransa ile birlikte Çin, İran, İngiltere, Türkiye ve İsveç’i salgının etkilediği ülkeler arasında saydı. DW Türkçe’nin haberine göre, Kluge, bütün ülkelere çağrıda bulunarak sağlık personelinin korunmasını, desteklenmesi ve güçlendirilmesini tavsiye etti.

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AB’den virüs için mobil uygulama çağrısı

Avrupa Birliği (AB), üye ülkelere yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ortak mobil uygulama kullanılması çağrısında bulundu. AB Komisyonu, dijital araçların Kovid-19 salgını sebebiyle uygulanan kısıtlayıcı tedbirlerin kaldırmasında önemli rol oynayabileceğini açıkladı. AB ülkelerinin Kovid-19 salgınına karşı ortak biçimde mobil uygulama kullanmaları tavsiye edilen açıklamada, söz konusu uygulamanın mahremiyet ve şahsî verilere ilişkin AB kurallarına da uygun olması gerektiği bildirildi. Brüksel - aa