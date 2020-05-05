DSÖ: Virüs uzun süre bizimle olacak

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) panzehrinin “ulusal birlik” ve “küresel dayanışma” olduğunu belirterek “Bu virüs, uzun süre bizimle olacak.” uyarısında bulundu.

Ghebreyesus, DSÖ’nün İsviçre’nin Cenevre şehrindeki merkezinde, video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu öncülüğünde gün içinde düzenlenen “Koronavirüs Küresel Mukabele Uluslararası Taahhüt Etkinliği”ne 40 ülkeden liderin katıldığını belirten Ghebreyesus, Kovid-19 aşısı, teşhisi ve tedavilerinin araştırılması ve geliştirilmesi için toplam 7,4 milyar dolar taahhüt edildiğini anımsattı. Ghebreyesus, etkinliğin küresel dayanışmanın güçlü ve ilham verici bir göstergesi olduğuna işaret etti. AA

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