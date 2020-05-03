DSÖ: Virüs Yemen’in yarısını etkileyebilir

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Yemen nüfusunun yarısının yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) etkilenebileceği uyarısında bulundu.

DSÖ Yemen Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, “Yemen sağlık sistemi, aşırı çalışan eksikliği, zayıflık ve kırılganlık sorunu çekmeye devam ediyor.” ifadeleri yeraldı. “Koronavirüsle mücadele için gerekli tıbbî malzeme ülkede büyük ölçüde yetersiz.” denilen açıklamada, “İlk pandemi ilanı sonrasında örgütün, Yemen’de nüfusun yüzde 50’sinden fazla, yaklaşık 16 milyon kişiyi etkisi altına alma ihtimalini ortaya koyarak yerel yönetimlere uyarılarda bulunmuştu.” değerlendirmesi yapıldı. Açıklamada, örgütün sağlık alanında çalışan diğer tüm ortaklara ve ulusal sağlık kurumuna salgının bütün ülkeye toplumsal düzeyde yayılma ihtimaline göre destek vermeyi sürdüreceği kaydedildi. AA

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