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13 NİSAN 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Dua ve dayanışma çağrısı

13 Nisan 2020, Pazartesi 01:01
“VİRÜS SALGINIYLA MÜCADELE EDEN SAĞLIKÇILARA, MÜLTECİLERE VE DİĞER KESİMLERE BİRLİKTE DUA EDELİM.”

ÜÇ DİNİN ÖZEL GÜNLERİ

BM Genel Sekreteri Guterres, Hıristiyanların Paskalya ve Yahudi-lerin Hamursuz Bayramı ile Müslümanların yaklaşan Ramazan ayını kutlayarak, “Bugün size özel bir çağrıda bulunmak istiyorum” dedi.

İŞBİRLİĞİ VE İNANÇLA

“Dİnî günler toplumun ve aile-lerin bir araya geldiği özel anlardır. Ama bu defa sokaklar sessiz, dükkân-lar kapalı, ibadethaneler boş. İşbirliği, dayanışma ve inançla bu virüsü yene-biliriz ve yeneceğiz.”

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BM Genel Sekreterinden Müslümanlara, Hıristiyanlara ve Yahudilere dua ve dayanışma çağrısı

BM Genel Sekreteri Guterres Müslümanlara, Hıristiyanlara ve Yahudilere koronavirüsle mücadelede duâ ve dayanışma çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcülüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Antonio Guterres, Hıristiyanların Paskalya, Yahudilerin Hamursuz Bayramı ve Müslümanların yaklaşan Ramazan ayını kutlayarak, “Bugün size özel bir çağrıda bulunmak istiyorum” ifadelerini kullandı. Dinî günlerin toplumun ve ailelerin bir araya geldiği özel anlar olduğuna işaret eden Antonio Guterres, “Ancak bu defa çok garip, gerçek üstü değişik bir zamandayız. Sokaklar sessiz, dükkânlar kapalı, ibadethaneler boş.” değerlendirmesi yaptı.

İş birliği, dayanışma ve inanç

Guterres, bu kutsal günlerde başta salgın ile mücadele eden sağlık çalışanları olmak üzere virüse karşı savunmasız mültecilere ve diğer kesimlere duâ edilmesi çağrısında bulunarak, iş birliği, dayanışma ve inançla bu virüsü birlikte atlatabileceğimizi savundu. New York - aa

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Bu salgın insanlığın imtihanı

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Kovid-19 salgını sebebiyle ulusa sesleniş konuşmasında, halkı sabırlı olmaya, disiplinli davranmaya ve dayanışma göstermeye çağırdı. Kovid-19 salgınının bir savaş olmadığını vurgulayan Steinmeier “Milletler ve askerler karşı karşıya gelmiyor. Bilakis bu bizim insanlığımızın sınavıdır. Bu, bireydeki en iyisinin ve en kötüsünün ortaya çıkmasını sağlıyor. Birbirimize içimizdeki en iyisini gösterelim.” ifadelerini kullandı. Komşuları güçlü ve sağlıklı olmadığında Almanya’nın da bu krizden güçlü ve sağlıklı çıkamayacağı uyarısında bulundu.

Sabırlı ve disiplinli olmalıyız

Steinmeier, salgının insanların ne kadar savunmasız olduğunu da gösterdiğine işaret ederek şunları kaydetti: “Belki uzun bir süre yaralanmayacağımıza, her şeyin daha hızlı olacağına, daha yukarıya ve daha ileriye gideceğine inandık. Ancak bu bir yanılgıydı. Ancak bu kriz ne kadar güçlü olduğumuzu da gösteriyor. Bunun üzerine bir şeyler inşa edebiliriz.” Kovid-19’dan dolayı alınan tedbirlerin ne zaman hafifletileceğine ilişkin de Steinmeier, buna sadece siyasetçilerin ve uzmanların karar vermeyeceğini, halkın da sabırlı olması ve disiplinli davranması gerektiğini belirtti. Steinmeier, “Bu, hepimizin elinde.” şeklinde konuştu. Bu krizde ortaya koyulan dayanışmanın gelecekte de gösterilmesini talep eden Steinmeier, “Bu krizden sonra başka bir toplum olacağız. Korku duyan şüpheci bir toplum olmak istemiyoruz. Daha fazla güven duyan, saygılı ve umutlu bir toplum olabiliriz.” değerlendirmesinde bulundu. Berlin - aa

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