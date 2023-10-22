Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da binlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için bir araya geldi.

Saraybosna'nın simgelerinden tarihi Vijecnica Kütüphanesi'nin karşısında bulunan meydanda toplanan binlerce kişi, Filistin bayrakları açarak, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Gösteriye Filistin'in Saraybosna Büyükelçisi Rezeq Namoura ve Saraybosna Belediye Başkanı Benjamina Karic'in yanı sıra Bosna Hersek'te turist olarak bulunan birçok kişi de katıldı.

Karic, burada yaptığı açıklamada, Saraybosna'nın her zaman doğru tarafta yer aldığını ve kuşatmanın ne anlama geldiğini 1992-1995'teki savaştan çok iyi bildiklerini belirtti.

Bosna Hersek Filistinliler Birliği Başkanı Majed Maarouf da Filistin halkının haksızlığa maruz kaldığını ve İsrail işgaline karşı kendilerini savunduğunu söyledi.

Bağımsız Filistin devletini istediklerini kaydeden Maarouf, İsrail halkıyla barış köprüleri kurmak istediklerini aktardı.

"Dün Srebrenitsa, bugün Gazze" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, "Soykırımı durdurun" ve "Filistin'e özgürlük" sloganları attı.

Göstericilerden Filistin halkına destek

Göstericilerden Edina Turanovic, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Filistinlilere destek vermek için protestoya katıldığını ve dünyanın Gazze'de yaşananlara daha fazla sessiz kalmamasını istediğini ifade etti.

Amar Sako da "İsrail'in korkunç saldırılar gerçekleştirdiğini ve bunların artık sonlanması gerektiğini" dile getirerek Gazze'de yaşananları tüm dünyanın bilmesinin önemli olduğunu belirtti.

Sako, "İsrail Gazze'de soykırım yapıyor ve gerçek olan budur." dedi.

Diğer bir gösterici Rumejsa Sarajlic de Filistin halkının zor zamanlar geçirdiğini ve bu dönemde onlarla dayanışma içinde olmaları gerektiğini söyledi.