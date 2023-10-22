"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 EKİM 2023 PAZAR - YIL: 54

"Dün Srebrenitsa, bugün Gazze"

22 Ekim 2023, Pazar 15:51
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da binlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için bir araya geldi.

Saraybosna'nın simgelerinden tarihi Vijecnica Kütüphanesi'nin karşısında bulunan meydanda toplanan binlerce kişi, Filistin bayrakları açarak, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Gösteriye Filistin'in Saraybosna Büyükelçisi Rezeq Namoura ve Saraybosna Belediye Başkanı Benjamina Karic'in yanı sıra Bosna Hersek'te turist olarak bulunan birçok kişi de katıldı.

Karic, burada yaptığı açıklamada, Saraybosna'nın her zaman doğru tarafta yer aldığını ve kuşatmanın ne anlama geldiğini 1992-1995'teki savaştan çok iyi bildiklerini belirtti.

Bosna Hersek Filistinliler Birliği Başkanı Majed Maarouf da Filistin halkının haksızlığa maruz kaldığını ve İsrail işgaline karşı kendilerini savunduğunu söyledi.

Bağımsız Filistin devletini istediklerini kaydeden Maarouf, İsrail halkıyla barış köprüleri kurmak istediklerini aktardı.

"Dün Srebrenitsa, bugün Gazze" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, "Soykırımı durdurun" ve "Filistin'e özgürlük" sloganları attı.

Göstericilerden Filistin halkına destek

Göstericilerden Edina Turanovic, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Filistinlilere destek vermek için protestoya katıldığını ve dünyanın Gazze'de yaşananlara daha fazla sessiz kalmamasını istediğini ifade etti.

Amar Sako da "İsrail'in korkunç saldırılar gerçekleştirdiğini ve bunların artık sonlanması gerektiğini" dile getirerek Gazze'de yaşananları tüm dünyanın bilmesinin önemli olduğunu belirtti.

Sako, "İsrail Gazze'de soykırım yapıyor ve gerçek olan budur." dedi.

Diğer bir gösterici Rumejsa Sarajlic de Filistin halkının zor zamanlar geçirdiğini ve bu dönemde onlarla dayanışma içinde olmaları gerektiğini söyledi.

AA

Okunma Sayısı: 239
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail katliam yapacağını açıkladı

    "Yakıt yok 5-6 hastane kapatıldı, narkozsuz ameliyat yapılıyor"

    Yıkılan camilerin sayısı 31'e yükseldi

    "Dün Srebrenitsa, bugün Gazze"

    "Gazze'deki ağır insani durumu düşünüyorum"

    Gazze'de 3 günlük yakıt kaldı

    Filistin'e destek için hava köprüsü kuruyor

    100. Yılında Adalet, Meşveret ve Hürriyet Temelinde Demokratik bir Cumhuriyet Önerisi Paneli

    İsrail'e gerçek manada baskı kurun

    Sağlık yardımları Gazze'ye doğru hareket etti

    Saldırılar şiddetlenerek devam ediyor

    BİR HASTANE KATLİAMI DAHA YAŞANMASIN

    İsrail, Mülteci Kampı'ndaki çarşıyı da bombaladı

    Derbide 3 puan Galatasaray'ın oldu - "Gazze'de yapılan zulmü kınıyoruz" pankartı açıldı

    720’si çocuk 1400 kişi kayıp

    İsrail kârlı mı çıktı?

    BM’den uluslararası inceleme çağrısı

    Kara harekatını engellemek için uluslararası baskı yapılıyor

    ‘Bu kadar çok acı varken durmamalıyız’

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Manevî cihad
    Aytekin COŞKUN

    Yeter artık, yeter! - İsrail, Filistin, Gazze, Hamas, Aksa Tufanı - 3
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Batı (2. Avrupa) neden İsrail’i destekliyor?
    Risale-i Nur'dan

    Hayatımızı ve hukukumuzu nasıl muhafaza edebiliriz?
    Ahmet BATTAL

    Cumhuriyetin bayrağı da bayramı da bizimdir-3
    Misbah ERATİLLA

    Urfa seması kuş sesleriyle çınladı
    Adnan NACİR

    Adliye Parayı
    Ramazan Çalışan

    Yaptığı yanına kâr kalmaz
    Mehmet KARA

    “Yabancı askerler” tartışması

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.