Dünya en sıcak yazını yaşadı

Avrupa Birliği’nin Copernicus İklim Değişikliği Servisi’nin verilerine göre haziran, temmuz ve ağustos ayları, hava sıcaklıklarının kaydının tutulmaya başladığı 1940 yılından bu yana gezegenin en sıcak dönemi oldu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, “İklimimiz gezegenin her köşesini vuran aşırı hava olaylarıyla başa çıkabileceğimizden çok daha hızlı bir şekilde çöküyor” dedi.

Sıcak hava dalgaları dünyanın bazı yerlerini kavurmaya devam ederken, bilim insanları bu kavurucu yazın kayıtlara geçen en sıcak yaz olduğunu bildiriyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, şimdiye kadar kayıtlara alınmış en sıcak yazla ilgili “İklim yıkımı başladı” açıklamasında bulundu. Guterres, “Gezegenimiz bir kaynama döneminden geçti. Şimdiye kadar kayda alınan en sıcak yaz yaşandı. İklim yıkımı başladı.” uyarısında bulundu.

Guterres, “Bilim insanları ve çevreci gruplar, iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerinden kaçınabilmek için dünyanın küresel sıcaklık artışlarında 1,5 derecenin altında kalması gerektiğini sık sık dile getiriyor. Bilim insanları daha uzun vadeli küresel sıcaklık artışlarına odaklansa da bu geçici sıcaklık artışları, dünyanın 1,5 dereceyi geçtiğinde nasıl görüneceğinin de bir fragmanı.

