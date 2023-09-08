"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 EYLÜL 2023 CUMA - YIL: 54

Dünya en sıcak yazını yaşadı

08 Eylül 2023, Cuma
Avrupa Birliği’nin Copernicus İklim Değişikliği Servisi’nin verilerine göre haziran, temmuz ve ağustos ayları, hava sıcaklıklarının kaydının tutulmaya başladığı 1940 yılından bu yana gezegenin en sıcak dönemi oldu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, “İklimimiz gezegenin her köşesini vuran aşırı hava olaylarıyla başa çıkabileceğimizden çok daha hızlı bir şekilde çöküyor” dedi.

Sıcak hava dalgaları dünyanın bazı yerlerini kavurmaya devam ederken, bilim insanları bu kavurucu yazın kayıtlara geçen en sıcak yaz olduğunu bildiriyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, şimdiye kadar kayıtlara alınmış en sıcak yazla ilgili “İklim yıkımı başladı” açıklamasında bulundu. Guterres, “Gezegenimiz bir kaynama döneminden geçti. Şimdiye kadar kayda alınan en sıcak yaz yaşandı. İklim yıkımı başladı.” uyarısında bulundu.

Guterres, “Bilim insanları ve çevreci gruplar, iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerinden kaçınabilmek için dünyanın küresel sıcaklık artışlarında 1,5 derecenin altında kalması gerektiğini sık sık dile getiriyor. Bilim insanları daha uzun vadeli küresel sıcaklık artışlarına odaklansa da bu geçici sıcaklık artışları, dünyanın 1,5 dereceyi geçtiğinde nasıl görüneceğinin de bir fragmanı.

Okunma Sayısı: 189
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Bu program da güven vermiyor'

    İsrail’in Filistinlilere uyguladığı ‘apartheid’dır

    İngiltereli Jane Garderton Müslüman oldu, “Filiz” ismini aldı

    Dünya en sıcak yazını yaşadı

    AB süreci demokrasi ve hukukla canlanır

    Enflasyon tahmini yüzde 65’e çıktı

    Kırtasiye ve kıyafette KDV yüzde 1 olsun

    Filistinli mülteciler yoksullukla mücadele ediyor

    Prof. Dr. Şerif Mardin vefatının 6. yılında anılıyor

    Şiir atölyesi başlıyor

    OVP büt’e kaldı, geçmesi zor

    Öğretmenler için konteynerler hazırlanıyor

    'Erdoğan KKM’den vazgeçti'

    İstanbul’da artık toprak yok

    PKK insanlığa büyük tehdit

    Harvard Üniversitesi ifade özgürlüğünde son sırada yer aldı

    Kırklareli'ndeki selde kaybolan kişi 3 gündür aranıyor

    Doğu Karadeniz ve Batı Anadolu'daki 11 il için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı!

    Aidatlarda yüksek artış: Yüzde 170’i buldu

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Dindar demokrat: Necmettin Cevheri
    Genel

    İngiltereli Jane Garderton Müslüman oldu, “Filiz” ismini aldı
    Orhan Ali YILMAZ

    Nurculuk...
    Genel

    'Bu program da güven vermiyor'
    Şükrü BULUT

    Yiğit düştüğü yerden kalkar...
    İbrahim Aktaşcı

    İhlaslı bukalemun!
    Ali FERŞADOĞLU

    Tenkit hastalığından nasıl kurtuluruz?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Millî Mücadelenin zaferi İstanbul'da kutlandı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.