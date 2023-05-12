Dünya Filistinlileri korumalı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail’in abluka altındaki Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırıları kınayarak, uluslararası topluma, Filistin halkına uluslararası koruma sağlama çağrısında bulundu.

İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılara devam edecek

Gazze'de şu ana kadar 6'sı çocuk 3'ü kadın olmak üzere 31 Filistinli öldürüldü Açıklamada, İsrail işgal güçlerinin Gazze Şeridi’nde 25 Filistinlinin ölümüne, onlarca kişinin yaralanmasına yol açan saldırıları şiddetle kınandı. Açıklamada, İsrail’in saldırısı “iğrenç bir suç” ve “uluslararası hukuk ile uluslararası insan haklarının alenen ihlali” olarak değerlendirildi. Filistin halkına yönelik saldırıların, savaş suçlarının devam etmesi ve tırmandırılmasının sonuçlarından tamamen İsrail’in sorumlu tutulduğu açıklamada, Uluslararası Ceza Mahkemesine, savaş suçlarından sorumlu olanları yargılamak için prosedürleri hızlandırma çağrısında bulundu. AA

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