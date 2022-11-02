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'Dünya, Fransa’nın Cezayir’deki katliamlarını asla unutmamalı'

02 Kasım 2022, Çarşamba 14:09
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, dünyanın Fransa’nın Cezayir’de işlediği katliamları unutmaması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Aliyev, Cezayir’in ev sahipliğinde düzenlenen 31. Arap Birliği Zirvesi’nde Bağlantısızlar Hareketi'nin mevcut başkanı sıfatıyla yaptığı konuşmada, 1 Kasım 1954'te patlak veren Kurtuluş Devrimi adı verilen bağımsızlık mücadelesinin 68. yıl dönümü dolayısıyla Cezayir’i tebrik etti.

Fransız sömürgeciliği döneminde hayatını kaybeden Cezayirlilerin anısına inşa edilen Şehit Makamı'nı ve Cezayir Ulusal Mücahit Müzesi'ni ziyaret ettiğini belirten Aliyev, “Bugün Şehit Makamı ile Mücahit Müzesi’ni ziyaret ettim. Burada Fransa’nın Cezayir halkına yönelik işlediği katliamlardan çok etkilendim. Dünya, Fransa’nın Cezayir’deki bu katliamlarını asla unutmamalıdır.” dedi.

Aliyev, Fransa’nın 130 yılı aşkın süreyle Cezayir’i işgal ettiğine ve bir buçuk milyonu aşkın insanın ölümüne neden olduğuna vurgu yaparak, Cezayir halkının Fransız sömürgeciliğine karşı ortaya koyduğu kahramanlığın insanlık hafızasında büyük bir hatıra olarak kalmaya devam edeceğini kaydetti.

Öte yandan ülkesinin Arap Birliği ile iyi ilişkilere sahip olduğunu ifade eden Aliyev, Bağlantısızlar Hareketi olarak da Arap ülkeleriyle ilişkilerini güçlendirmek ve dayanışma içerisinde olmak istediğini söyledi.

Aliyev, Azerbaycan’ın topraklarının yüzde 20’sinden fazlasının Ermenistan tarafından işgal edildiğini hatırlatarak, Ermenistan’ın bu işgale ilişkin BM Güvenlik Konseyi’nin hiçbir kararını uygulamadığını kaydetti.

Azerbaycan’ın BM kararları doğrultusunda kendi topraklarını savunma hakkını kullandığını ve Ermenistan’ı topraklarından çekilmeye zorladığını ifade eden Aliyev, Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarının özgürleştirildiğini söyledi.

Aliyev son olarak, ülkesi ve Bağlantısızlar Hareketi adına Cezayir’de düzenlenen Arap Birliği Zirvesi’ni ve bu çerçevede “Arap ülkelerinin safların birleştirilmesi” girişimini desteklediğini belirterek, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun’a daveti için teşekkür etti.

Cezayir'in ev sahipliğinde bugün başlayan zirveye aralarında Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani'nin de bulunduğu 16 lider katılıyor.

Arap Birliğinin Kasım 2011'de üyeliğini askıya aldığı Suriye'nin sandalyesi ise yine boş kaldı.

Bağlantısızlar Hareketi'nin mevcut başkanı sıfatıyla Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Afrika Birliği'nin Dönem Başkanı olarak Senegal Devlet Başkanı Maki Sal ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha da konuk olarak zirvede yer alıyor.

Cezayir'de iki gün boyunca liderler düzeyinde gerçekleştirilecek Arap Birliği Zirvesi'nden Filistin meselesine destek, gıda güvenliği, terörle mücadele ve bölgesel konularla ilgili önemli kararların çıkması öngörülüyor.

AA

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