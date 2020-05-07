"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 MAYIS 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Dünya genelinde 1 milyon 300 bin kişi iyileşti

07 Mayıs 2020, Perşembe 11:17
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dünyada virüs bulaşan 1 milyon 303 bin 146 kişi, hastalığı yenmeyi başardı.

En fazla hastanın iyileştiği ülkeler sırasıyla ABD (213 bin 109), İspanya (159 bin 359), Almanya (139 bin 900), İtalya (81 bin 587), İran (79 bin 379) ve Çin (77 bin 957) oldu.

Türkiye'de iyileşen hasta sayısı 78 bin 202'ye ulaştı

Türkiye'de de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 78 bin 202'ye ulaştı.

Çin'de ortaya çıkan salgın 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü.

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 3 milyon 820 bin 757'ye ulaşırken, virüs nedeniyle 265 bin 96 kişi öldü.

AA

Okunma Sayısı: 176
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ticaret Bakanlığı: Cerrahi maskeler 1 liradan satılacak

    Pompeo'nun Kovid-19 açıklamaları kafa karıştırdı

    Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e tepki

    Dünyada vaka sayısı 4 milyona yaklaştı: Vaka sayısı 10 bini aşan ülkeler...

    'Kovid-19'un en yoksul ülkelerde zirveye çıkması bekleniyor'

    Dünya genelinde 1 milyon 300 bin kişi iyileşti

    Marmara'ya sağanak uyarısı!

    Libya Ordusu, Hafter milislerinin kargo uçağını vurdu

    Demokrasi daha da önem kazandı

    Dünya ekonomisi küçülecek

    Mutluluk ailede

    Helâlleşme zamanı

    Tencerelerde ‘dayanışma’ kaynasın

    Üniversitede de tek adam sistemi

    Tek Parti dönemi formülüne AKP düzenlemesi

    Gereken yapılmazsa bedeli ağır olur

    Dolar neden yükseliyor?

    24 ilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belirlendi

    '11 Eylül ve Pearl Harbor'dan daha kötü'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kim inanır size?
    Genel

    Helâlleşme zamanı
    Faruk ÇAKIR

    Çaylar kimden?
    Genel

    Üniversitede de tek adam sistemi
    Genel

    Demokrasi daha da önem kazandı
    Risale-i Nur'dan

    Ramazan, ömre bin ömür katar
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Kur’an’da zekât verilecek yerler
    Said YÜKSEKDAĞ

    Peygamber Efendimiz'den (asm) dualar
    Genel

    Tek Parti dönemi formülüne AKP düzenlemesi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.