Dünya genelinde en ağır bilanço ABD'de

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde yeni tip koronavirüs nedeniyle 252 bin 444 kişi öldü, hastalığa yakalanan 1 milyon 200 bin 680 kişi de iyileşti.

Dünya genelinde virüsün bulaştığı kişi sayısı 3 milyon 647 bin 615 yükseldi.

En ağır bilanço ABD'de

ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu. Ülkede 1 milyon 212 bin 955 kişide Kovid-19 tespit edildi, virüs nedeniyle 69 bin 925 kişi öldü.

Vaka sayısı 10 bini aşan ülkeler

Worldometer internet sitesinde vaka sayıları 10 binden fazla olan ülkeler şöyle sıralandı:

"İspanya (248 bin 301), İtalya (211 bin 938), İngiltere (190 bin 584), Fransa (169 bin 462), Almanya (166 bin 152), Rusya (145 bin 268), Türkiye (127 bin 659), Brezilya (108 bin 620), İran (98 bin 647), Çin (82 bin 881), Kanada (60 bin 772), Belçika (50 bin 267), Peru (47 bin 372), Hindistan (46 bin 476), Hollanda (40 bin 770), Ekvador (31 bin 881), İsviçre (29 bin 981), Suudi Arabistan (28 bin 656), Portekiz (25 bin 524), Meksika (24 bin 905), İsveç (22 bin 721), İrlanda (21 bin 772), Pakistan (21 bin 501), Şili (20 bin 643), Singapur (19 bin 410), Belarus (17 bin 489), İsrail (16 bin 246), Katar (16 bin 191), Japonya (15 bin 790), Avusturya (15 bin 621), Birleşik Arap Emirlikleri (14 bin 730), Polonya (14 bin 6), Romanya (13 bin 512), Ukrayna (12 bin 697), Endonezya (11 bin 587), Güney Kore (10 bin 804) ve Bangladeş (10 bin 143)."

Bu ülkelerdeki can kayıpları ise şu şekilde kaydedildi:

"İtalya 29 bin 79, İngiltere 28 bin 734, İspanya 25 bin 428, Fransa 25 bin 201, Belçika 7 bin 924, Brezilya 7 bin 367, Almanya 6 bin 993, İran 6 bin 277, Hollanda 5 bin 82, Çin 4 bin 633, Kanada 3 bin 854, Türkiye 3 bin 461, İsveç 2 bin 769, Meksika 2 bin 271, İsviçre 1784, Hindistan 1571, Ekvador 1569, Rusya 1356, Peru 1344, İrlanda 1319, Portekiz 1063, Endonezya 864, Romanya 818, Polonya 698, Avusturya 600, Japonya 549, Pakistan 486, Ukrayna 316, Güney Kore 254, Şili 270, İsrail 235, Suudi Arabistan 191, Bangladeş 182, Birleşik Arap Emirlikleri 137, Belarus 103, Singapur 18, Katar 12."