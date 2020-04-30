Dünya genelinde iyileşen sayısı 1 milyonu geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildikten sonra sağlığına kavuşanların sayısı 1 milyonu aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dünyada virüs bulaşan 1 milyon 355 kişi iyileşti.

En fazla hastanın iyileştiği ülkeler sırasıyla ABD (147 bin 411), İspanya (132 bin 929), Almanya (120 bin 400), Çin (77 bin 610), İran (73 bin 791), İtalya (71 bin 252) ve Fransa (48 bin 228) oldu.

Türkiye'de de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 44 bin 22'ye ulaştı.

Çin'de ortaya çıkan salgın 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü.

Dünya genelinde vaka sayısı 3 milyon 220 bin 268'e ulaşırken, virüs nedeniyle 228 bin 224 kişi öldü.