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12 NİSAN 2020 PAZAR - YIL: 51

Dünya genelinde kaç kişiye bulaştı, kaç kişi iyileşti, kaç kişi öldü?

12 Nisan 2020, Pazar 12:31
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 1 milyon 783 bini aştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle toplam 108 bin 907 kişi öldü ve virüs bulaşan 404 bin 865 kişi iyileşti.

 

Kovid-19 nedeniyle Çin ana karasında 3 bin 339, Hong Kong'da 4, ABD'de 20 bin 580, İtalya'da 19 bin 468, İspanya'da 16 bin 606, Fransa'da 13 bin 832, İngiltere'de 9 bin 875, İran'da 4 bin 357, Belçika'da 3 bin 346, Almanya'da 2 bin 871, Hollanda'da 2 bin 643, Brezilya'da 1141, Türkiye'de 1101, İsviçre'de 1036, İsveç'te 887, Kanada'da 653, Portekiz'de 470, Avusturya'da 337, Endonezya'da 327, İrlanda'da 320, Ekvador'da 315, Romanya'da 306, Hindistan'da 289, Cezayir'de 275, Meksika'da 273, Danimarka'da 260, Filipinler'de 247, Güney Kore'de 214, Polonya'da 208, Peru'da 181, Mısır'da 146, Dominik Cumhuriyeti'nde 135, Çekya'da 132, Rusya'da 130, Norveç'te 119, Japonya’da 119, Fas'ta 111, İsrail'de 103, Kolombiya'da 100, Macaristan'da 99, Yunanistan'da 93, Arjantin'de 89, Pakistan'da 86, Ukrayna'da 83, Panama'da 79, Sırbistan'da 74, Malezya'da 73, Şili'de 73, Irak'ta 72, Lüksemburg'da 62, Avustralya'da 59, Suudi Arabistan’da 52 ve Slovenya’da 50 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayıları 1000'den fazla olan ülkeler

"Worldometer"de vaka sayıları 1000'den fazla olan ülkeler ise şöyle sıralandı:

"ABD 533 bin 115, İspanya 163 bin 27, İtalya 152 bin 271, Fransa 129 bin 654, Almanya 125 bin 452, Çin 82 bin 52, İngiltere 78 bin 991, İran 70 bin 29, Türkiye 52 bin 167, Belçika 28 bin 18, İsviçre 25 bin 107, Hollanda 24 bin 413, Kanada 23 bin 318, Brezilya 20 bin 964, Portekiz 15 bin 987, Rusya 15 bin 770, Avusturya 13 bin 814, İsrail 10 bin 878, Güney Kore 10 bin 512, İsveç 10 bin 151, İrlanda 8 bin 928, Hindistan 8 bin 504, Japonya 7 bin 460, Ekvador 7 bin 257, Şili 6 bin 927, Peru 6 bin 848, Norveç 6 bin 409, Polonya 6 bin 356, Avustralya 6 bin 303, Danimarka 5 bin 996, Romanya 5 bin 990, Çekya 5 bin 905, Pakistan 5 bin 38, Malezya 4 bin 530, Filipinler 4 bin 428, Meksika 4 bin 219, Suudi Arabistan 4 bin 33, Endonezya 3 bin 842, BAE 3 bin 736, Sırbistan 3 bin 380, Lüksemburg 3 bin 270, Panama 3 bin 234, Finlandiya 2 bin 905, Ukrayna 2 bin 777, Dominik Cumhuriyeti 2 bin 759, Katar 2 bin 728, Kolombiya 2 bin 709, Tayland 2 bin 551, Singapur 2 bin 299, Belarus 2 bin 226, Arjantin 2 bin 142, Yunanistan 2 bin 81, Güney Afrika 2 bin 28, Mısır 1939, Cezayir 1825, İzlanda 1689, Moldova 1560, Fas 1545, Hırvatistan 1534, Macaristan 1410, Yeni Zelanda 1330, Irak 1318, Estonya 1304, Slovenya 1188, Kuveyt 1154, Azerbaycan 1058, Litvanya 1053, Bahreyn 1040, Ermenistan 1013 ve Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi 1001."

AA

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