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26 NİSAN 2020 PAZAR - YIL: 51

Dünya genelinde kaç kişiye bulaştı, kaç kişi iyileşti, kaç kişi öldü?

26 Nisan 2020, Pazar 11:25
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle 203 bin 307 kişi öldü, virüse yakalanan 837 bin 156 kişi ise iyileşti. Virüs bulaşan kişi sayısı da 2 milyon 922 bin 78'e yükseldi.

En fazla vaka ve ölümde ABD başı çekti

En fazla vaka ve ölümün yaşandığı ülke ABD olurken, Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, ülkede 939 bin 235 kişide Kovid-19 tespit edilirken, virüs nedeniyle 53 bin 934 öldü.

Vaka sayısı 10 bini aşan ülkeler

Worldometer internet sitesinde vaka sayıları 10 binden fazla olan ülkeler şunlar:

"İspanya 223 bin 759, İtalya 195 bin 351, Fransa 161 bin 488, Almanya 156 bin 513, İngiltere 148 bin 377, Türkiye 107 bin 773, İran 89 bin 328, Çin 82 bin 827, Rusya 74 bin 588, Brezilya 59 bin 324, Kanada 45 bin 354, Belçika 45 bin 325, Hollanda 37 bin 190, İsviçre 28 bin 894, Hindistan 26 bin 496, Peru 25 bin 331, Portekiz 23 bin 392, Ekvador 22 bin 719, İrlanda 18 bin 561, İsveç 18 bin 177, Suudi Arabistan 16 bin 299, İsrail 15 bin 298, Avusturya 15 bin 148, Meksika 13 bin 842, Japonya 13 bin 231, Şili 12 bin 858, Pakistan 12 bin 723, Singapur 12 bin 693, Polonya 11 bin 273, Güney Kore 10 bin 728 ve Romanya 10 bin 635.”

Bu ülkelerdeki can kayıpları ise şöyle sıralandı:

"İtalya 26 bin 384, İspanya 22 bin 902, Fransa 22 bin 614, İngiltere 20 bin 319, Belçika 6 bin 917, Almanya 5 bin 877, İran 5 bin 650, Çin 4 bin 632, Hollanda 4 bin 409, Brezilya 4 bin 57, Türkiye 2 bin 706, Kanada 2 bin 465, İsveç 2 bin 192, İsviçre 1599, Meksika 1305, İrlanda 1063, Portekiz 880, Hindistan 825, Peru 700, Rusya 681, Ekvador 576, Romanya 601, Avusturya 536, Polonya 524, Japonya 360, Pakistan 269, Güney Kore 242, İsrail 199, Şili 181, Suudi Arabistan 136 ve Singapur 12."

AA

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