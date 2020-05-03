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Dünya genelinde kaç kişiye bulaştı, kaç kişi iyileşti, kaç kişi öldü?

03 Mayıs 2020, Pazar 10:34
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 3 milyon 484 bin 632’ye yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle 244 bin 791 kişi öldü, hastalığa yakalanan 1 milyon 124 bin 324 kişi de iyileşti.

Dünya genelinde virüsün bulaştığı kişi sayısı 3 milyon 484 bin 632’ye yükseldi.

En ağır bilanço ABD'de

ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu. Ülkede 1 milyon 160 bin 838 kişide Kovid-19 tespit edildi, virüs nedeniyle 67 bin 448 kişi öldü.

Vaka sayısı 10 bini aşan ülkeler

Worldometer internet sitesinde vaka sayıları 10 binden fazla olan ülkeler şöyle sıralandı:

"İspanya (245 bin 567), İtalya (209 bin 328), İngiltere (182 bin 260), Fransa (168 bin 396), Almanya (164 bin 967), Türkiye (124 bin 375), Rusya (124 bin 54), Brezilya (97 bin 100), İran (96 bin 448), Çin (82 bin 877), Kanada (56 bin 714), Belçika (49 bin 517), Peru (42 bin 534), Hollanda (40 bin 236), Hindistan (39 bin 980), İsviçre (29 bin 817), Ekvador (27 bin 464), Suudi Arabistan (25 bin 459), Portekiz (25 bin 190), Meksika (22 bin 88), İsveç (22 bin 82), İrlanda (21 bin 176), Pakistan (19 bin 103), Şili (18 bin 435), Singapur (17 bin 548), İsrail (16 bin 185), Belarus (15 bin 828), Avusturya (15 bin 558), Japonya (15 bin 283), Katar (14 bin 872), Birleşik Arap Emirlikleri (13 bin 599), Polonya (13 bin 375), Romanya (12 bin 732), Ukrayna (11 bin 411), Endonezya (10 bin 843) ve Güney Kore (10 bin 793)."

Bu ülkelerdeki can kayıpları ise şu şekilde kaydedildi:

"İtalya 28 bin 710, İngiltere 28 bin 131, İspanya 25 bin 100, Fransa 24 bin 760, Belçika 7 bin 765, Almanya 6 bin 812, Brezilya 6 bin 761, İran 6 bin 156, Hollanda 4 bin 987, Çin 4 bin 633, Kanada 3 bin 566, Türkiye 3 bin 336, İsveç 2 bin 669, Meksika 2 bin 61, İsviçre 1762, Ekvador 1371, Hindistan 1323, İrlanda 1286, Rusya 1222, Peru 1200, Portekiz 1023, Endonezya 831, Romanya 771, Polonya 664, Avusturya 596, Japonya 487, Pakistan 440, Ukrayna 279, Güney Kore 250, Şili 247, İsrail 229, Suudi Arabistan 176, Birleşik Arap Emirlikleri 119, Belarus 97, Singapur 17 ve Katar 12."

AA

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