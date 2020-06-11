Dünya genelinde kaç kişiye bulaştı, kaç kişi iyileşti, kaç kişi öldü?

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünyada Kovid-19'a yakalanan kişi sayısı 7 milyon 500 bin 341'e ulaştı. 3 milyon 806 bin 942 kişi iyileşirekn ölü sayısı da 420 bin 305'e yükseldi.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görülürken, bu ülkede 2 milyon 69 bin 973 kişi Kovid-19'a yakalandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla, Brezilya (775 bin 581), Rusya (502 bin 436), İngiltere (291 bin 409), Hindistan (290 bin 481), İspanya (289 bin 360), İtalya (235 bin 763), Peru (208 bin 823), Almanya (186 bin 557) ve İran (180 bin 156) oldu.

Türkiye'deki vaka sayısı ise 173 bin 36'ya ulaştı.

Vaka sayısı 50 bini aşan diğer ülkeler ise şöyle sıralandı:

"Fransa (155 bin 136), Şili (148 bin 496), Meksika (129 bin 184), Pakistan (119 bin 536), Suudi Arabistan (116 bin 21), Kanada (97 bin 328), Çin (83 bin 57), Bangladeş (78 bin 52), Katar (75 bin 71), Belçika (59 bin 711), Güney Afrika (55 bin 421) ve Belarus (51 bin 816)."

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

Kovid-19'a yakalanan 3 milyon 806 bin 942 kişi iyileşirken, halen 3 milyon 273 bin 425 hasta tedavi görüyor.

Ölü sayısı 420 bin 305'e yükseldi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 420 bin 305'e, vaka sayısı 7 milyon 514 bin 706’ya ulaştı.

Kovid-19 kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybı 115 bin 255 ölümle ABD'de görüldü.

Bu ülkeyi 41 bin 279 ile İngiltere, 39 bin 803 ile Brezilya, 34 bin 114 ile İtalya, 29 bin 319 ile Fransa, 27 bin 136 ile İspanya, 15 bin 357 ile Meksika, 9 bin 636 ile Belçika, 8 bin 845 ile Almanya, 8 bin 584 ile İran, 8 bin 321 ile Hindistan, 7 bin 972 ile Kanada, 6 bin 532 ile Rusya, 6 bin 44 ile Hollanda, 5 bin 903 ile Peru ve 4 bin 814 ile İsveç izledi.

Ölü sayısının 1000'den fazla olduğu diğer ülkeler şöyle sıralandı:

"Türkiye (4 bin 746), Çin (4 bin 634), Ekvador (3 bin 720), Şili (2 bin 648), Pakistan (2 bin 356), Endonezya (2 bin), İsviçre (1937), İrlanda (1695), Portekiz (1504), Kolombiya (1433), Romanya (1369), Mısır (1342), Polonya (1215), Güney Afrika (1210), Bangladeş (1049) ve Filipinler (1036)."

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

Virüs bulaşan 3 milyon 384 bin 805 kişi iyileşti, 3 milyon 285 bin 263 kişinin tedavisi ise sürüyor.