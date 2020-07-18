"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 TEMMUZ 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Dünya genelinde kaç kişiye bulaştı, kaç kişi iyileşti, kaç kişi öldü?

18 Temmuz 2020, Cumartesi 20:30
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı, dünya genelinde 14 milyon 224 bin 361'e ulaştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 600 bin 159 kişi öldü, virüs saptanan 8 milyon 492 bin 244 kişi tekrar sağlığına kavuştu.

 

Dünya genelinde tedavisi süren 5 milyon 131 bin 958 aktif vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke ABD'de 3 milyon 771 bin 101 kişide Kovid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 142 bin 80 kişi öldü.

Vaka sayısı 50 bini aşan ülkeler

ABD'ye ek olarak vaka sayıları 50 bini geçen ülkeler şöyle sıralandı:

"Brezilya (2 milyon 49 bin 140), Hindistan (1 milyon 44 bin 963), Rusya (765 bin 437), Peru (345 bin 537), Güney Afrika (337 bin 594), Meksika (331 bin 298), Şili (326 bin 539), İspanya (307 bin 335), İngiltere (293 bin 239), İran (271 bin 606), Pakistan (261 bin 916), Suudi Arabistan (245 bin 851), İtalya (243 bin 967), Türkiye (217 bin 799), Almanya (202 bin 345), Bangladeş (202 bin 66), Kolombiya (182 bin 140), Fransa (174 bin 674), Arjantin (119 bin 301), Kanada (109 bin 669), Katar (106 bin 308), Irak (88 bin 171), Mısır (86 bin 474), Endonezya (84 bin 882), Çin (83 bin 644), İsveç (77 bin 281), Ekvador (72 bin 444), Kazakistan (68 bin 703), Belarus (65 bin 953), Umman (65 bin 504), Filipinler (65 bin 304), Belçika (63 bin 499), Kuveyt (58 bin 904), Ukrayna (58 bin 111), Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) (56 bin 711), Bolivya (56 bin 102), Hollanda (51 bin 454), Panama (51 bin 408) ve Dominik Cumhuriyeti (50 bin 113)."

Bu ülkelerdeki can kaybı verileri ise şu şekilde:

"Brezilya 77 bin 964, İngiltere 45 bin 233, Meksika 38 bin 310, İtalya 35 bin 28, Fransa 30 bin 152, İspanya 28 bin 420, Hindistan 26 bin 347, İran 13 bin 979, Peru 12 bin 799, Rusya 12 bin 247, Belçika 9 bin 800, Almanya 9 bin 160, Kanada 8 bin 839, Şili 8 bin 347, Kolombiya 6 bin 288, Hollanda 6 bin 138, İsveç 5 bin 619, Pakistan 5 bin 522, Türkiye 5 bin 458, Ekvador 5 bin 250, Güney Afrika 4 bin 804, Çin 4 bin 634, Mısır 4 bin 188, Endonezya 3 bin 957, Irak 3 bin 616, Bangladeş 2 bin 581, Suudi Arabistan 2 bin 407, Arjantin 2 bin 178, Bolivya 2 bin 49, Filipinler 1773, Ukrayna 1477, Panama 1038, Dominik Cumhuriyeti 942, Belarus 495, Kuveyt 407, Kazakistan 375, BAE 338, Umman 308 ve Katar 154."

AA

Okunma Sayısı: 630
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İfade hürriyeti daha fazla zarar görmesin

    ABD'de salgının yeni merkezi California oldu

    Çiftçilerin isyanına kulak verin

    Muhalefet önergelerine yine red

    Bu bir kriz göstergesi

    Güneş sizi de çarpabilir

    Dünyada son 24 saat böyle geçti

    Libya'daki toplu mezarlardan 7 ceset daha çıkarıldı

    Azerbaycan, Ermenistan İHA'sını düşürdü

    Libya'da askeri çözüme yer yok

    Türkiye'de günlük vaka sayısı düne göre düşüş gösterdi

    Cuma günü İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

    'Bir günde 10 şehirde 15 noktada orman yangını çıktı'

    Gazze'deki alimler İsrail'i protesto etti

    Ayasofya'da kılınacak cuma namazına kaç kişi katılabilecek?

    ABD'den Türkiye'ye S-400 yaptırımı

    Singapur'da potansiyel koronavirüs aşısı insanlar üzerinde test edilecek

    Türkiye ve Rusya'dan ortak 'Libya' açıklaması

    Hava yolu sektörü krizle karşı karşıya

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ak saçlıların çağrısı ve Üstadın sözü
    Ahmet BATTAL

    Suçu ve suçluyu övmek suçtur
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    “İdarenin Ayasofya savunması”
    Risale-i Nur'dan

    Leyâli-i aşerenizi ruh u canımla tebrik ederim
    Ali FERŞADOĞLU

    Genç ihtiyarlara çağrı!
    Çetin ACAR

    Bediüzzaman’ın kurtulduğu tehlikeler (2)
    Süleyman KÖSMENE

    Tahammül edilemeyen hastalık ceza mıdır?
    Faruk ÇAKIR

    Diz çöken dünya
    Genel

    İfade hürriyeti daha fazla zarar görmesin

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.