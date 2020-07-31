"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 AĞUSTOS 2020 PAZAR - YIL: 51

Dünya genelinde kaç kişiye bulaştı, kaç kişi iyileşti, kaç kişi öldü?

31 Temmuz 2020, Cuma 14:00
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 677 bin 137 kişi öldü.

Vaka sayısı dünya genelinde 17 milyon 496 bin 47’ye çıkarken, virüs saptanan 10 milyon 954 bin 205 kişi sağlığına kavuştu.

Dünyada tedavisi süren 5 milyon 864 bin 705 aktif vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün olduğu ABD'de 4 milyon 634 bin 985 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 155 bin 285 kişi öldü.

Vaka sayısı 100 bini aşan ülkeler

ABD'ye ek olarak vaka sayıları 100 bini geçen ülkeler şöyle:

"Brezilya (2 milyon 613 bin 789), Hindistan (1 milyon 643 bin 416), Rusya (839 bin 981), Güney Afrika (482 bin 169), Meksika (416 bin 179), Peru (407 bin 492), Şili (353 bin 536), İspanya (332 bin 510), İngiltere (302 bin 301), İran (301 bin 530), Kolombiya (286 bin 20), Pakistan (278 bin 305), Suudi Arabistan (274 bin 219), İtalya (247 bin 158), Bangladeş (234 bin 889), Türkiye (229 bin 891), Almanya (209 bin 653), Fransa (186 bin 573), Arjantin (185 bin 373), Irak (121 bin 263), Kanada (115 bin 799), Katar (110 bin 460) ve Endonezya (108 bin 376)."

ABD’nin haricinde ölü sayısı 5 bini geçen ülkeler de şu şekilde sıralandı:

"Brezilya (91 bin 377), Meksika (46 bin), İngiltere (45 bin 999), İtalya (35 bin 132), Hindistan (35 bin 807), Fransa (30 bin 254), İspanya (28 bin 443), Peru (19 bin 21), İran (16 bin 569), Rusya (13 bin 963), Belçika (9 bin 840), Kolombiya (9 bin 810), Şili (9 bin 377), Almanya (9 bin 221), Kanada (8 bin 929), Güney Afrika (7 bin 812), Hollanda (6 bin 147), Pakistan (5 bin 951), İsveç (5 bin 739), Türkiye (5 bin 674), Ekvador (5 bin 657) ve Endonezya (5 bin 131)."

AA

Okunma Sayısı: 539
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Koronavirüs salgınında son 24 saat

    Erzurum'da 3,5 büyüklüğünde deprem oldu

    Fahrettin Koca verileri açıkladı: 987 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu

    Türkiye'nin en derin gölü alarm veriyor

    Meteoroloji uyardı: Sağanak bekleniyor

    Foça'da tekne battı: 4 ölü

    Netanyahu ile Gantz arasında tartışma

    ABD'de koronavirüs nedeniyle 1152 ölüm daha

    Tel Abyad'da terör saldırısı: 2 ölü

    'Üniversite mezunlarının yüzde 42'si iş bulamıyor'

    Tatilciler dönüş yolunda

    İmamoğlu: İstanbul'da 130 bin ihtiyaç sahibi aileye kurban eti ulaştıracağız

    Muharrem İnce yeni parti iddialarına yanıt verdi

    Rusya, koronavirüs aşısı için Ekim ayını işaret etti

    Fahrettin Koca'dan 'tatil' uyarısı

    İran'dan Türkiye'ye 'Ayasofya' tebriği

    İnanç grubu temsilcileriyle bayramlaşan İmamoğlu: Bu zenginliği büyüteceğiz

    Bilim Kurulu Üyesinden 'ikinci dalga' uyarısı

    Türkiye'de salgın döneminde 32 bin 232 kişi daha milyoner oldu

    Elde kalan kurbanlıkları Et ve Süt Kurumu alacak

    En Çok Okunanlar

    Ahmet BATTAL

    Hükümet ve cemaatler
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Mehmet Özkan'ın ardından
    Genel

    Şırnak'ta 300 yıllık örnek gelenek
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Mehmet Özkan Ağabeyden bayram mesajı
    Osman ZENGİN

    Ah Mehmed Özkan ah!...
    H. Muharrem OKUR

    Üç gül takdim ediyoruz
    M. Said ZEKİ

    Hak ve adaletten dönüş yoktur
    Mehmet ÇETİN

    İbretli aşınmalar
    Rifat OKYAY

    Tarif edemediğim bir toplum
    Genel

    Yurt dışı kurbanlarımız kesildi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.