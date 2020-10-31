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31 EKİM 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Dünya genelinde kaç kişiye bulaştı, kaç kişi iyileşti, kaç kişi öldü?

31 Ekim 2020, Cumartesi 13:00
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 45 milyon 950 bini geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 194 bin 423 kişi öldü.

Vaka sayısı 45 milyon 950 bin 372'ye çıkarken virüs saptanan 33 milyon 273 bin 992 kişi sağlığına kavuştu. Tedavileri devam eden 11 milyon 482 bin 27 hasta bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 9 milyon 316 bin 297 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 235 bin 159 kişi öldü.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 500 bini geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (8 milyon 137 bin 119), Brezilya (5 milyon 519 bin 528), Rusya (1 milyon 618 bin 116), Fransa (1 milyon 331 bin 984), İspanya (1 milyon 264 bin 517), Arjantin (1 milyon 157 bin 179), Kolombiya (1 milyon 63 bin 151), İngiltere (989 bin 745), Meksika (918 bin 811), Peru (900 bin 180), Güney Afrika (723 bin 682), İtalya (647 bin 674), İran (604 bin 952), Almanya (517 bin 720) ve Şili (508 bin 571)."

ABD'nin yanı sıra ölü sayısı 10 bini geçen ülkeler ise şöyle sıralandı:

"Brezilya (159 bin 562), Hindistan (121 bin 681), Meksika (91 bin 289), İngiltere (46 bin 229), İtalya (38 bin 321), Fransa (36 bin 565), İspanya (35 bin 878), İran (34 bin 478), Peru (34 bin 411), Kolombiya (31 bin 135), Arjantin (30 bin 792), Rusya (27 bin 990), Güney Afrika (19 bin 230), Şili (14 bin 158), Endonezya (13 bin 782), Ekvador (12 bin 632), Belçika (11 bin 452), Irak (10 bin 862), Almanya (10 bin 523), Türkiye (10 bin 177) ve Kanada (10 bin 110)."

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