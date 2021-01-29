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Dünya genelinde kaç kişiye bulaştı, kaç kişi sağlığına kavuştu, kaç kişi öldü?

29 Ocak 2021, Cuma 14:00
Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya geneline yayılan Kovid-19 salgınında tespit edilen vaka sayısı 102 milyon 57 bin 371’e yükseldi. 73 milyon 903 bin 379 kişi sağlığına kavuştu. Halen 25 milyon 949 bin 207 hasta tedavi altında bulunuyor. Virüs sebebiyle ölenlerin sayısı da 2 milyon 201 bin 325’e ulaştı.

ABD, 26 milyon 338 bin 607 vaka ve 443 bin 769 can kaybıyla "salgından en fazla etkilenen ülke" konumunda bulunuyor.

Vaka sayısında ABD'yi, 10 milyon 720 bin 971 ile Hindistan, 9 milyon 60 bin 786 ile Brezilya, 3 milyon 793 bin 810 ile Rusya, 3 milyon 743 bin 734 ile İngiltere, 3 milyon 130 bin 629 ile Fransa, 2 milyon 792 bin 360 ile İspanya, 2 milyon 515 bin 507 ile İtalya, 2 milyon 457 bin 118 ile Türkiye, 2 milyon 194 bin 562 ile Almanya, 2 milyon 67 bin 575 ile Kolombiya, 1 milyon 905 bin 524 ile Arjantin, 1 milyon 825 bin 519 ile Meksika, 1 milyon 496 bin 665 ile Polonya, 1 milyon 437 bin 798 ile Güney Afrika, 1 milyon 398 bin 841 ile İran, 1 milyon 211 bin 593 ile Ukrayna, 1 milyon 119 bin 685 ile Peru ve 1 milyon 37 bin 993 ile Endonezya izledi.

Can kaybı sayısında ABD'yi, 221 bin 676 ile Brezilya, 155 bin 145 ile Meksika, 154 bin 47 ile Hindistan, 103 bin 126 ile İngiltere, 87 bin 381 ile İtalya, 74 bin 800 ile Fransa, 71 bin 651 ile Rusya, 57 bin 806 ile İspanya, 57 bin 736 ile İran, 56 bin 220 ile Almanya, 52 bin 913 ile Kolombiya, 47 bin 601 ile Arjantin, 43 bin 105 ile Güney Afrika, 40 bin 484 ile Peru, 36 bin 443 ile Polonya, 29 bin 331 ile Endonezya, 25 bin 605 ile Türkiye, 22 bin 479 ile Ukrayna ve 20 bin 892 ile Belçika takip etti.

AA

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