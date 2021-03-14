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14 MART 2021 PAZAR - YIL: 52

Dünya genelinde kaç kişiye bulaştı, kaç kişi sağlığına kavuştu, kaç kişi öldü?

14 Mart 2021, Pazar 11:27
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya çapındaki Kovid-19 salgınında tespit edilen vaka sayısı 120 milyon 57 bin 631'e yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 2 milyon 659 bin 836 kişi öldü, 96 milyon 589 bin 356 kişi sağlığına kavuştu.

Halen 20 milyon 808 bin 439 Kovid-19 hastası tedavi altında bulunuyor.

ABD, 30 milyon 43 bin 662 ile en fazla vakanın olduğu ülke konumunda bulunuyor.

Vaka sayısında bu ülkeyi 11 milyon 439 bin 250 ile Hindistan, 11 milyon 359 bin 48 ile Brezilya, 4 milyon 380 bin 525 ile Rusya, 4 milyon 253 bin 820 ile İngiltere, 4 milyon 45 bin 319 ile Fransa, 3 milyon 201 bin 838 ile İtalya, 3 milyon 183 bin 704 ile İspanya, 2 milyon 866 bin 12 ile Türkiye, 2 milyon 569 bin 850 ile Almanya, 2 milyon 299 bin 82 ile Kolombiya, 2 milyon 192 bin 25 ile Arjantin, 2 milyon 163 bin 875 ile Meksika, 1 milyon 889 bin 360 ile Polonya, 1 milyon 739 bin 360 ile İran, 1 milyon 528 bin 414 ile Güney Afrika, 1 milyon 451 bin 744 ile Ukrayna, 1 milyon 414 bin 741 ile Endonezya, 1 milyon 407 bin 963 ile Peru, 1 milyon 392 bin 108 ile Çekya ve 1 milyon 151 bin 218 ile Hollanda izliyor.

AA

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