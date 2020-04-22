Dünya genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 700 bini geçti

Dünya genelinde yeni tip koronovirüse yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 700 bini aştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dünyada virüs bulaşan 701 bin 70 kişi hastalığı atlatmayı başardı. En fazla hastanın iyileştiği ülkeler sırasıyla Almanya (99 bin 400), İspanya (85 bin 915), ABD (82 bin 973), Çin (77 bin 151), İran (60 bin 965), İtalya (51 bin 600) ve Fransa (39 bin 181) oldu. Türkiye'de de şimdiye dek 14 bin 918 kişi sağlığına kavuştu. AA

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