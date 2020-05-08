"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 MAYIS 2020 CUMA - YIL: 51

Dünya genelinde ölü sayısı 270 bini aştı

08 Mayıs 2020, Cuma
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle ölenlerin sayısı 270 bini geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 270 bin 3'e, vaka sayısı 3 milyon 903 bin 577'ye ulaştı.

Kovid-19 yüzünden bugüne kadar en fazla can kaybı, 76 bin 693 kişinin öldüğü ABD'de görüldü. Bu ülkeyi 30 bin 615 ile İngiltere, 29 bin 958 can kaybıyla İtalya, 26 bin 70 ile İspanya, 25 bin 987 ile Fransa, 9 bin 54 ile Brezilya, 8 bin 415 ile Belçika, 7 bin 392 ile Almanya, 6 bin 486 ile İran, 5 bin 288 ile Hollanda ve 4 bin 633 ile Çin takip etti.

1000'den fazla ölümün görüldüğü diğer ülkeler şöyle sıralandı:

"Kanada (4 bin 404), Türkiye (3 bin 641), İsveç (3 bin 40), Meksika (2 bin 704), İsviçre (1810), Hindistan (1889), Ekvador (1654), Peru (1627), Rusya (1625), İrlanda (1403) ve Portekiz (1105)."

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

Virüs bulaşan 1 milyon 333 bin 935 kişi iyileşirken, 2 milyon 299 bin 639 kişinin ise tedavisi sürüyor.

AA

Okunma Sayısı: 126
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İdlib'de 257 bin sivil evlerine kavuştu

    İspanya'da son 24 saatte 229 ölüm

    Kapalıçarşı 1 Haziran'da açılıyor

    Köy İmamı Kara'dan takdir toplayan örnek davranış

    Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne ilişkin karar

    İran'da ölü sayıs 6 bin 541'e yükseldi

    Alman ihracatında 30 yılın en büyük düşüşü

    Başsavcılık: Silivri Cezaevi'nde 44 hükümlü/tutuklunun testi pozitif çıktı

    Sağlık Bakanlığı 'temizlik' kriterlerini belirledi

    Yemen'de tansiyon düşmüyor, sivil kayıplar devam ediyor!

    Trans yağa sınırlama kararı

    Dünya genelinde vaka sayısı 4 milyona dayandı

    Yurtlarda son durum?

    Bakan Koca'dan 'Eminönü' uyarısı!

    'Kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz'

    Suçlama değil, dayanışma zamanı

    Dayanacak gücümüz kalmadı

    Hani ekonomi uçuşa geçecekti?

    28 Şubatçılarla ortak oldular

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ahmet Cennete uçarken
    Genel

    28 Şubatçılarla ortak oldular
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Dayanacak gücümüz kalmadı
    Risale-i Nur'dan

    Ramazan’da “kırk bin dil” ile duâ etmek
    Şükrü BULUT

    Köln’ün Hüsnü Ağabeyi...
    Cevher İLHAN

    Ramazan’a hürmetsizliğin kaderî fetvası
    Genel

    Hani ekonomi uçuşa geçecekti?
    Ali FERŞADOĞLU

    Koronadan ders almazsak, daha ağırı gelmeyecek midir?
    Ahmet BATTAL

    Küçük paralar, münferit olaylar...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.