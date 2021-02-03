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3 ŞUBAT 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Dünya genelinde salgın gündemiyle son 24 saat

03 Şubat 2021, Çarşamba 00:41
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 104 milyon 122 bini, ölenlerin sayısı 2 milyon 254 bini, iyileşenlerin sayısı 75 milyon 970 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de 26 milyon 912 bini, Hindistan'da 10 milyon 767 bini, Brezilya'da 9 milyon 230 bini ve Rusya'da 3 milyon 884 bini aştı.

ABD'de Kovid-19 kaynaklı ölümlerin salgının başlangıcından bu yana en çok ocak ayında görüldüğü, hastaneye yatış rakamlarının ise iki ay sonra ilk defa düştüğü açıklandı.

Amerikan ilaç şirketi Pfizer, Kovid-19 aşısından bu yıl yaklaşık 15 milyar dolarlık gelir elde etmeyi beklediğini duyurdu.

Rus Gamaleya Ulusal Epidemoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsünün geliştirdiği "Sputnik V" adlı Kovid-19 aşısının, hastalığı önlemede yüzde 91,6 başarılı olduğu bildirildi. Sputnik V’in Cezayir’de üretim çalışmalarının gelecek haftalarda başlayacağı bildirildi.

İngiltere Halk Sağlığı Kurumu, Kovid-19'un İngiltere mutasyonunun aşılara karşı dirençli hale gelmiş olabileceğini açıkladı.

İngiltere'de sağlık çalışanları, Kovid-19'un Güney Afrika'da görülen türünün ülkede ne kadar yayıldığını tespit etmek için kapı kapı dolaşarak test yapmaya başladı.

Fransa, AstraZeneca'nın geliştirdiği aşının ülkede kullanılmasını onayladı ancak 65 yaş üstü kişilere uygulanmasını önermedi.

İspanya Sağlık Bakanlığı, günlük can kaybının 724 ile son 8 ayın en yüksek seviyesine çıktığını açıkladı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, hükümetin yaz sonuna kadar her vatandaşa aşı teklifi sunabileceğini söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yaza kadar Avrupa'da yetişkin nüfusun yüzde 70'ini aşılama hedefini koruduğunu bildirdi.

AB, salgın nedeniyle 9 üye ülkedeki istihdamı koruma programlarına 14 milyar avro mali destek sağlandığını bildirdi.

AB ekonomisinin, salgının neden olduğu krizin etkisiyle 2020 yılında yüzde 6,4 daraldığı kaydedildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) heyeti, Kovid-19'un kökenini araştırmak için salgının çıktığı Vuhan’da Hayvan Hastalıkları Merkezinde incelemelerde bulundu.

Çin'de 3 bin doz sahte Kovid-19 aşısı ele geçirildi

Çin'de Kovid-19 aşısı olarak pazarlanmak üzere üretilen 3 bin sahte doz aşı ele geçirildiği bildirildi.

Japonya'da Başbakan Suga Yoşihide, salgına karşı tedbirler çerçevesinde 11 eyalette uygulanan ve 7 Şubat'ta sona ermesi öngörülen olağanüstü halin (OHAL), 10 eyalette 7 Mart'a kadar uzatıldığını bildirdi.

Japonya’da salgın önlemlerine rağmen gece saatlerinde Tokyo’da dolaşarak tepki çeken iktidardaki Liberal Demokrat Partinin (LDP) koalisyon ortağı Komeito üyesi Toyama Kiyohiko milletvekilliğinden istifa etti.

Hint Okyanusu kıyısındaki Doğu Afrika ülkesi Tanzanya'da hükümet, salgına karşı "buhar tedavisi" uygulamaya başladıklarını belirtti.

Sahra Altı Afrika'da Seyşeller ve Morityus'ta toplu aşılamaya, Gine'de ise Sputnik V aşısının denemelerine başlandı.

Güney Afrika ülkelerinden Esvatini'de hastanelerin vaka sayılarında görülen artış sonrası ceset torbası bulmakta zorlandığı bildirildi.

Fas hükümeti, salgınla mücadele kapsamında, saat 21.00 ile 06.00 arasında uygulanan sokağa çıkma yasağını 2 hafta daha uzatma kararı aldı.

Malezya Savunma Bakanlığı, ülkenin bir çok bölgesinde 13 Ocak'tan bu yana yürürlükte olan sokağa çıkma yasağının 18 Şubat'a kadar uzatıldığını açıkladı.

Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer, salgınla mücadele kapsamında uygulanan maske ve mesafe kuralına uymayanların 90 avro para cezasına çarptırılacağını söyledi.

Portekiz'de mart ayında yapılması planlanan Avrupa Atmalar Kupası yarışları ülkedeki vaka sayılarının artması nedeniyle ertelendi.

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Real Madrid, kulüp başkanı Florentino Perez'in Kovid-19'a yakalandığını duyurdu.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Komitesi Başkanı Yoshiro Mori, ülkede artan vaka sayılarına rağmen bir yıl ertelenen oyunların bu yaz düzenleneceğini söyledi.

Küresel İş Seyahatleri Birliği (Global Business Travel Association-GBTA), iş seyahati harcamalarının aşılama oranının artması ve tüketici güveninin geri dönmesiyle 2021'de yüzde 21 artmasının beklendiğini bildirdi.

AA

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