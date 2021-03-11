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11 MART 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Dünya genelinde salgın gündemiyle son 24 saat

11 Mart 2021, Perşembe 23:01
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgınında vaka sayısı 118 milyon 905 bini, ölenlerin sayısı 2 milyon 636 bini, iyileşenlerin sayısı ise 94 milyon 394 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de 29 milyon 870 bine, Hindistan'da 11 milyon 305 bine, Brezilya'da 11 milyon 205 bine ve Rusya'da 4 milyon 360 bine ulaştı.

ABD Başkanı Joe Biden, Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığına, 100 milyon doz Johnson & Johnson aşısı alınması için talimat verdiğini açıkladı.

ABD'nin New York şehrinde, yüzde 25'i kullanılan restoranların iç mekan kapasitesinin, 19 Mart'tan itibaren yüzde 50'ye çıkarılacağı belirtilirken, ABD'de yapılan yeni bir araştırmada, antibiyotiğin Kovid-19 tedavisinde iyileştirici rolü bulunmadığı, kullanılmasının gereksiz olduğu iddia edildi.

ABD merkezli video paylaşım platformu YouTube'un ise Ekim 2020’den bu yana Kovid-19 aşıları konusunda yanlış bilgilerin yer aldığı 30 bin videoyu kaldırdığı kaydedildi. Ülkede yapılan anket, salgında her 5 Amerikalıdan 1'inin yakın akrabasını veya arkadaşını kaybettiğini ortaya koydu.

Robert Koch Enstitüsü (RKI) Başkanı Lothar Wieler, Kovid-19 salgınında Almanya'da üçüncü dalganın başladığını bildirdi.

Fransa'da salgınla mücadele kapsamında toplu taşıma araçlarında maske kullanımını kontrol etmek için yolcular bir yıl süreyle kameralarla izlenecek.

Malta Başbakanı Robert Abela, Kovid-19 vakalarında yaşanan artış sebebiyle ülkede bir ay sürecek kapanmaya gidileceğini belirtti.

Danimarka'da ise AstraZeneca aşısının kullanımına ara verildiği bildirildi. Sağlık İdaresinin internet sitesinden yapılan açıklamada, aşının uygulandığı kişilerde ciddi oranda "kanda pıhtılaşma" görüldüğü yönünde şikayetler alınması üzerine bu kararın alındığı ifade edildi.

İtalya İlaç Ajansı (AIFA) da AstraZeneca firması tarafından geliştirilen aşının bir serisine ait dozların ülke genelinde kullanımına yasak getirdi.

Macaristan'da son 24 saatte bugüne kadarki en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

Azerbaycan'da da Kovid-19 vakaları 3 ayın ardından yeniden yükselişe geçti.

Bosna Hersek'in Saraybosna Kantonu'nda artan vakalar nedeniyle yarından itibaren yüz yüze eğitime ara verilirken, kanton sınırlarında hafta sonu uygulanacak yasaklara karşı çıkan hizmet sektörü çalışanları yürüyüş düzenledi.

AB, aşı ihracat sınırlandırmasının süresini haziran sonuna uzattı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, "İngiltere'nin aşı milliyetçiliği yaptığı ve aşıları kendine sakladığı" suçlamasının İngiltere Başbakanı Boris Johnson tarafından reddedilmesinden sonra bu kez İngiltere'nin ne kadar aşı ihraç ettiğini açıklamasını istedi.

AB ayrıca, ilaç şirketleri ile aşı tedarikinde yaşanan sorunların ardından başlattığı üye ülkelerdeki tesislerde üretilen aşıların 3'üncü ülkelere ihracatını izne tabi tutma uygulamasının süresini haziran ayı sonuna kadar uzattı.

AB'nin ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ise Johnson and Johnson tarafından Kovid-19'a karşı tek doz olarak geliştirilen aşının AB'de kullanımı için tavsiye kararı alırken, AB Komisyonu, EMA'nın Johnson and Johnson'ın aşısı için bugün verdiği tavsiye kararını onayladı.

Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (EUROCHAMBRES) Üst Yöneticisi (CEO) Ben Butters, Kovid-19 nedeniyle Avrupa'da işletmelerin toparlanma değil hayatta kalma mücadelesi verdiğini, desteklemelerin sürmesi gerektiğini söyledi.

Kamboçya'da Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm kaydedildi

Togo, Malavi ve Uganda'da, Dünya Sağlık Örgütünün düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında gönderilen Kovid-19 aşıları kullanılmaya başlandı.

Peru ise COVAX kapsamında dağıtılan Kovid-19 aşılarını teslim alan ikinci Güney Amerika ülkesi oldu.

Japonya'da, Kovid-19'un sonradan ortaya çıkan yeni varyantlarının yayılmasına karşı acil önlem alınması çağrısında bulunuldu.

Kamboçya’da Kovid-19 salgınının başından bu yana virüs kaynaklı ilk ölüm bildirildi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, halkının Kovid-19 salgınında tehlikeli safhanın üstesinden gelmeyi başardığını ifade etti.

Güney Kore hükümeti, AstraZeneca tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının 65 yaş ve üstü yetişkinler için kullanımına onay verdi.

Filipinler'in güneyindeki Müslüman Mindanao'da Bangsamoro Özerk Yönetimi (BARMM), bölgedeki sağlık çalışanları ve güvenlik güçlerinin Kovid-19'a karşı aşılanması kapsamında 14 bin 200 doz aşı daha temin etti.

AA

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