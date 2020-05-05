Dünya genelinde son 24 saat böyle geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşanan can kaybı 256 bine ulaşırken, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 225 bini geçti. Yeni tip koronavirüsün bulaştığı kişi sayısı ise 3 milyon 700 bini aştı.

"Worldometer" sitesine göre, salgının en fazla etkilediği ABD'de virüsün bulaştığı kişi sayısı 1 milyon 250 bine yaklaşırken, can kaybı 71 bin 225, iyileşen sayısı ise 192 bin 177 oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, salgın nedeniyle yaklaşık 2 aydır ara verdiği seyahatlerin ilkini yapmak üzere Arizona'ya gitti.

ABD Temsilciler Meclisi Türkiye Dostluk Grubu Eş Başkanları, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'a bir mektup göndererek, Türkiye'nin ABD'ye gönderdiği tıbbi yardım malzemeleri için teşekkür etti.

İtalya'da ölenlerin sayısı 29 bin 315'e, virüs bulaşanların sayısı 213 bin 13'e, iyileşenlerin sayısı da 85 bin 231'e yükseldi.

İngiltere'de Kovid-19 kaynaklık can kaybı 29 bin 427'ye, vaka sayısı ise 194 bin 990'a çıktı. İngiltere, ölenlerin 30 bine yaklaşması sonucu "Avrupa'da en fazla ölümün meydana geldiği ülke" oldu.

Ülkedeki hava yolu şirketi Virgin Atlantic, salgının yol açtığı ekonomik koşullar nedeniyle 3 bin kişinin işten çıkarılacağını duyurdu.

İspanya'daki can kaybı 25 bin 613'e, vaka sayısı 250 bin 561'e, iyileşenlerin sayısı da 154 bin 718'e ulaştı.

Ülkedeki kamu hizmetlerinde kayıtlı işsiz sayısının, bir önceki aya oranla nisanda yüzde 8 arttığı ve toplamda 3 milyon 831 bin 203'e çıktığı açıklandı.

Fransa'da ölenlerin sayısı 25 bin 531'e ulaşırken, vaka sayısı 170 bin 551 ve iyileşen sayısı 52 bin 736'ya çıktı.

Çin'de ölüm yaşanmadı

Can kayıpları Belçika'da 8 bin 16, Almanya'da 6 bin 993, İran'da 6 bin 340, Brezilya'da 7 bin 367, Hollanda'da 5 bin 168, İsveç'te 2 bin 854, Meksika'da 2 bin 271, İsviçre'de 1790, Rusya'da 1451, Hindistan'da 1571, Portekiz'de ise 1074 oldu.

Yeni tip koronavirüsün ortaya çıktığı Çin ana karasında ise son 24 saatte yurt dışı kaynaklı bir yeni Kovid-19 vakası tespit edilirken, virüse bağlı yeni can kaybı bildirilmedi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ABD'nin, "salgınının kaynağının Çin'in Vuhan şehrindeki bir laboratuvar olduğuna dair" iddiasını destekleyecek herhangi bir kanıt sunmadığını açıkladı.

İran'da, salgın nedeniyle ülke ekonomisinde önemli bir yer tutan safran üretimi yüzde 80 azaldı.

Hindistan'da vaka artışı devam ediyor

Libya hükümeti, salgın nedeniyle uçak seferlerinin durdurulması sonucu Türkiye’de kalan Libyalıları tahliye kararı aldı.

Nijer'de pazar günü ölen Çalışma ve İstihdam Bakanı Mohamed ben Omar'ın ölüm nedeninin Kovid-19 olduğu bildirildi.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun yaptırdığı Kovid-19 testlerinin gerçek sonuçlarını federal yargıcın kararına rağmen paylaşmayı reddetmesi, ülkede tartışma konusu oldu.

Kovid-19 salgınının hızlı şekilde artışını sürdürdüğü Hindistan'da bir günde 3 bin 900 vaka görüldü. Sokağa çıkma yasağının uygulandığı ülkede mahsur kalan yaklaşık 200 Pakistan vatandaşı, Wagah Sınır Kapısı'ndan Pakistan'a geçiş yaptı.

Yeni Zelanda'da son 48 saatte yeni vaka görülmedi.

Lübnan'daki kısıtlamaların 24 Mayıs'a kadar uzatıldığı açıklandı.

Yemen'de Husilerin kontrolündeki başkent Sana'da ilk Kovid-19 vakası ve can kaybı kaydedildi.

Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali (EYOF), salgın nedeniyle 2021'e ertelenen Tokyo Olimpiyatlarıyla aynı tarihe denk gelmemesi amacıyla 2022'ye ertelendi.

Tedbirlerin kaldırılması devam ediyor

Pakistan'da, sosyal ve ticari hayatta marttan bu yana uygulanan kısıtlamaların, gelecek haftadan itibaren gevşetileceği duyuruldu.

Çekya'da uluslararası tren ve otobüs seferleri 11 Mayıs'ta yeniden faaliyete başlarken, Sırbistan Meclisi yarın olağanüstü halin (OHAL) kaldırılmasını görüşecek.

Macaristan'da 1. Futbol Ligi 30 Mayıs'ta, Karadağ'da ise tüm spor müsabakaları 1 Haziran'da seyircisiz olarak yeniden başlayacak.

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Vaka sayısı 3 milyon 700 bini geçti

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 3 milyon 705 bin 896'ya ulaştı.

En çok vaka görülen ülke 1 milyon 226 bin 123 ile ABD oldu. Bu ülkeyi 250 bin 61 ile İspanya, 213 bin 13 ile İtalya, 194 bin 990 ile İngiltere, 170 bin 551 ile Fransa, 166 bin 521 ile Almanya, 155 bin 370 ile Rusya, 129 bin 491 ile Türkiye, 110 bin 156 ile Brezilya ve 99 bin 970 ile İran izledi.

Salgının ortaya çıktığı Çin ana karasında ise 82 bin 881 vaka kayda geçti.

Vaka sayıları 10 bini aşan diğer ülkeler ise şöyle sıralandı:

"Kanada (61 bin 959), Belçika (50 bin 509), Hindistan (49 bin 400), Peru (47 bin 372), Hollanda (41 bin 87), Ekvador (31 bin 881), Suudi Arabistan (30 bin 251), İsviçre (30 bin 9), Portekiz (25 bin 702), Meksika (24 bin 905), İsveç (23 bin 216), Pakistan (22 bin 49), Şili (22 bin 16), İrlanda (21 bin 983), Singapur (19 bin 410), Belarus (18 bin 350), Katar (17 bin 142), Japonya (16 bin 420), İsrail (16 bin 268), Avusturya (15 bin 650), Birleşik Arap Emirlikleri (15 bin 192), Polonya (14 bin 431), Romanya (13 bin 837), Ukrayna (12 bin 697), Endonezya (12 bin 71), Bangladeş (10 bin 929) ve Güney Kore (10 bin 801)."

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 salgını, dünya genelinde 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

Salgın nedeniyle dünya genelinde 256 bin 542 kişi öldü, virüs bulaşan 1 milyon 227 bin 745 kişi iyileşti. Halen tedavi gören 2 milyon 221 bin 609 aktif enfekte kişi bulunuyor.