"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 ARALIK 2020 PAZAR - YIL: 51

Dünya genelinde son 24 saat

25 Aralık 2020, Cuma 00:06
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 79 milyon 421 bini, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1 milyon 744 bini, iyileşenlerin sayısı ise 55 milyon 911 bini aştı.

Vaka sayısı ABD'de 18 milyon 923 bini, Hindistan'da 10 milyon 130 bini, Brezilya'da 7 milyon 366 bini ve Rusya'da 2 milyon 963 bini geçti.

Güney Amerika ülkesi Brezilya, Kovid-19 mutasyonunun yayılmasını önlemek için İngiltere'den gelen uçuşlara yasak getirdi.

Brezilyalı yetkililer, klinik deneyleri hafta başında tamamlanan Çinli ilaç şirketi Sinovac Biotech'in geliştirdiği, Türkiye'de de deneyleri yapılan "CoronaVac" aşı adayının etkili olduğunu ancak Çinli şirketin 3. faz deney sonuçlarını, aşının denendiği diğer ülkelerle eş zamanlı açıklamak için ek süre istediğini duyurdu.

BioNTech ile Pfizer tarafından Kovid-19'a karşı geliştirilen ve Avrupa İlaç Ajansının (EMA) tavsiyesiyle Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun onay verdiği aşıların, AB üyesi ülkelere dağıtım süreci başladı.

ABD ilaç firması Moderna, ürettikleri aşının İngiltere'de ortaya çıkan Kovid-19 virüsünün daha bulaşıcı türüne karşı koruyucu olabileceğini belirtti.

Vaka sayısının 2 milyonu aştığı İtalya'da, Noel Bayramı ve yılbaşı için getirilen ek sıkı tedbirler yürürlüğe girdi.

Almanya'da ilk kez mutasyona uğramış koronavirüs vakası tespit edildi.

Hollanda hükümeti, salgının yayılımının engellenmesi amacıyla 29 Aralık'tan itibaren hava yoluyla "yüksek riskli" ülkelerden Hollanda'ya gelecek yolculara "negatif koronavirüs test" sonucu ibraz etme yükümlülüğü getirdi.

Balkan ülkesi Sırbistan'da Kovid-19'a karşı aşılama başladı. Pfizer/BioNTech aşısının 4 bin 800 dozdan oluşan ilk partisinin 22 Aralık'ta ulaştığı Sırbistan'da, bugünden itibaren öncelikle yaşlı bakım evlerinde kalanların aşılanmasının yapılacağı aktarıldı.

Ukrayna'da son 24 saatte 11 bin 490 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyonu geçti.

Meksika'da Pfizer/BioNTech'in aşısı, ilk kez başkent Meksiko'da bir hemşireye yapıldı.

Nijerya'da Kovid-19'un bir türünün daha tespit edildiği ileri sürüldü

İngiltere ve Güney Afrika’nın ardından koronavirüsün bir türünün daha Nijerya’da keşfedildiği ileri sürüldü. Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Başkanı John Nkengasong, türün, İngiltere ve Güney Afrika’dan farklı olabileceğini açıkladı.

Güney Amerika ülkesi Kolombiya, günlük 177 bin 200 doz aşı yapabilme kapasitesine sahip olduğunu bildirdi.

Çin, yeni tip koronavirüs mutasyonunun yayılmasını önlemek için İngiltere ve Çin arasındaki uçuşlara yasak getirdi.

Kuveyt'te Kovid-19'a karşı toplu aşılama kapsamında ilk aşı Başbakan Şeyh Sabah Halid es-Sabah'a uygulandı.

İran, ABD'nin Tahran'a yönelik bankacılık kısıtlamalarından kaynaklı aşı teminiyle ilgili sorunun aşıldığını duyurdu.

İsrail hükümeti, salgınla mücadele kapsamında ülke genelinde üçüncü kez karantina uygulanmasına karar verdi.

Fas yönetimi mutasyona uğramış daha hızlı yayılan Kovid-19'un ülkede yayılmasını engellemek amacıyla Danimarka’dan gelecek yolcuların girişlerini yasakladı.

Mısır hükümeti, İngiltere merkezli ilaç firması AstraZeneca'dan 30 milyon doz aşı alınacağını açıkladı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), abluka altındaki Gazze Şeridi'nde salgınla mücadeleye destek için kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarına tıbbi yardım sağladı.

Birleşmiş Milletler (BM), salgının ekonomiye olumsuz etkisi nedeniyle "Afrika ülkesi Uganda'da yaklaşık 1,3 milyon mültecinin gıda kriziyle karşı karşıya kalabileceği" uyarısında bulundu.

AA

Okunma Sayısı: 774
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Tepkiler iktidarın umurunda değil

    'Aşılara çok güvenmeyin'

    Mansur Yavaş'tan belediye çalışanlarına maaş müjdesi

    Tahran'da çığ felaketi: 8 ölü

    'Dildeki sertleşme çaresizlik ifadesi'

    Virüs zenginle yoksul uçurumunu büyüttü

    İsrail 2020 yılında 400 Filistinlinin evsiz kalmasına neden oldu

    22 milyondan fazla kişi Kovid-19 tedavisi görüyor

    1.4 milyon kişinin elektriği çöpten çıkacak

    Koca: Gen mutasyonuna rastlanmadı

    Turizmciler satıyor

    AB’den Demirtaş, Kavala ve Dündar uyarısı

    Türkiye'de 15 bin 118 kişi daha koronavirüse yakalandı

    'Türkiye'deki insanlara yardım edebilecek olmak bizim için büyük mutluluk'

    İsveç'te de Kovid-19'un daha hızlı yayılan türüne rastlandı

    Asırlık zeytinlere göz diktiler

    Bu insanlar evini nasıl geçindirecek?

    Trump: Cumhuriyetçiler beni yalnız bıraktı

    Erdoğan: 2021 reformlar yılı olacak

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Tepkiler iktidarın umurunda değil
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Akp borsasında din değer kaybetti
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Zübeyir Gündüzalp’in “tenkit” ikazları
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mehmet KARA

    “Seçim olsa da…”
    Cevat Çakır

    Prens Charles’in yamalı elbisesi
    Genel

    Cemaat, sosyolojik bir ihtiyaç
    Ahmet ÖZDEMİR

    İkrime b. Ebu Cehil’in Müslüman olması
    Adnan NACİR

    Umutasyon
    Faruk ÇAKIR

    İslâm âleminin düşmanı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.