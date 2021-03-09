Dünya genelinde son 24 saat

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 117 milyon 942 bini, ölenlerin 2 milyon 615 bini, iyileşenlerin ise 93 milyon 627 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de 29 milyon 751 bine, Hindistan'da 11 milyon 260 bine, Brezilya'da 11 milyon 55 bine ve Rusya'da 4 milyon 342 bine ulaştı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, salgının neden olduğu ekonomik şokun, istihdam, gelir ve iş gücüne katılımda ABD'deki cinsiyet eşitsizliğini artırdığını bildirdi.

Rusya'nın Kovid-19'a karşı geliştirdiği "Sputnik V" aşısının İtalya'da üretilmesi için anlaşma yapılırken, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella aşı yaptırdı.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, AB'nin aşı milliyetçiliği yaptığı iddialarını reddederek, AB'nin ABD veya İngiltere gibi aşıların ihracatını toptan yasaklamadığını, ihracatı hiçbir zaman durdurmadığını belirtti.

Almanya'da, insanların evde kendilerine yapabilecekleri koronavirüs testleri büyük ilgi görüyor. Ülkede üretilen ve 6 Mart'ta satışına başlanan hızlı koronavirüs testleri, satışa sunulduğu noktalarda hızla tükendi.

İspanya Endüstri, Ticaret ve Turizm Bakanı Reyes Maroto, nüfusun en az yüzde 40'ının Kovid-19 aşılarını olması halinde ülkenin tekrardan turizm destinasyonu olarak açılabileceğini, bunun için 1 Temmuz tarihinin öngörüldüğünü duyurdu.

Bosna Hersek'te Saraybosna Kantonu yetkilileri, son günlerde artan Kovid-19 vakaları sebebiyle hafta sonu market, eczane, benzin istasyonu ve ulaşım araçları dışındaki tüm hizmet işletmelerinin kapalı olacağını duyurdu. Uygulamanın cuma günü yerel saat ile 20.00 ila pazartesi sabah 07.00 arasında geçerli olacağı bildirildi.

Rusya'da günlük en düşük vaka sayısı kaydedildi

Kuzey Makedonya'da da 10-22 Mart tarihlerinde yerel saat ile 22.00-05.00 arasında sokağa çıkma yasağı getirildi.

Karadağ'da ise İlaç ve Tıbbi Cihaz Enstitüsü, Astra Zeneca aşısının kullanımını onayladı.

Liberya, Kovid-19 ile mücadele çerçevesinde, 36 bin doz AstraZeneca/Oxford aşısını teslim aldığını açıkladı.

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyonu aştı.

Rusya'da da son 24 saatte 9 bin 445 kişinin virüse yakalanmasıyla 3 Ekim 2020'den bu yana "en düşük" günlük vaka sayısı kayıtlara geçti.

Çin Dışişleri Bakanlığı, dijital aşı pasaportu uygulamasına başlandığını bildirdi. Dijital Sertifika olarak adlandırılan uygulamada, Kovid-19 testi ve aşısıyla ilgili bilgilerin yer alacağı belirtildi.

Yeni Zelanda, Güney Auckland’de ilk büyük aşı kliniğini açtığını, başlangıç olarak günde 150 kişinin aşılanacağını duyurdu.

Kenyalı doktorlar, Kovid-19 taşıyan hastalarda görülen yeni belirtilere karşı çok dikkatli olunması uyarısı yaptı.

Sierra Leone, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında gönderilen aşıların ilk partisini teslim aldı.

Malezya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Ulusal Kovid-19 Bağışıklığı Programının ilk aşaması kapsamında sağlık çalışanları ve güvenlik güçlerinden oluşan 166 bin 363 kişinin aşılandığı kaydedildi.

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, 21 Mart'taki Nevruz Bayramı'nda seyahat yapılmaması çağrısında bulunarak mutasyona uğrayan virüsün çok daha ölümcül olduğunu söyledi.

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, Çinli Sinopharm şirketinden 12 milyon doz Coronavac Kovid-19 aşısı almak için anlaşma imzaladıklarını bildirdi.