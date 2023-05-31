Dünya genelinde süt üretimi 928 milyon tona ulaştı

Dünya genelinde süt üretimi Avrupa ve Okyanusya hariç tüm bölgelerde artarak yaklaşık 928 milyon tona ulaştı.

Dünyada 1 Haziran her yıl "Dünya Süt Günü" olarak kutlanıyor. Bu kapsamda, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) 2021 verilerini ve 2031 öngörüleri derlendi.

Buna göre, dünya genelinde süt üretimi, 2021'de üretimin nispeten azaldığı Avrupa ve Okyanusya hariç tüm bölgelerde artmasıyla yaklaşık 928 milyon tona ulaştı.

Başta Hindistan, Çin, Pakistan olmak üzere Asya kıtasında süt üretimi bir önceki yıla göre yüzde 2,9 artış göstererek 400 milyon tona erişti.

Asya'daki süt üretiminin yarısından fazlasını oluşturan ve bu alanda lider konumunda bulunan Hindistan'da üretim 210 milyon tona ulaşırken, bunda yem miktarını artıran verimli muson yağmurlarının etkisi de bulunuyor.

Güneydoğu Asya bölgesinden sonra en büyük ihracatçı konumundaki bölge olan Avrupa Birliği'nde (AB) de süt üretiminin sürdürülebilir kalkınma politikalarından dolayı Okyanusya'dan biraz fazla, Kuzey Amerika'dan ise daha yavaş artması bekleniyor.

Dünya genelinde süt ürünleri tüketimindeki payın gelecek 10 yılda artması beklenirken, Hindistan, Pakistan ve Afrika'daki güçlü talep artışı bu gelişmenin temel sebebi olarak gösteriliyor.

Yüksek gelirli ülkelerde daha çok işlenmiş süt ürünleri tüketiliyor

FAO'nun 2031 öngörülerine göre ise dünyadaki süt üretiminin yüzde 30'undan fazlasını Hindistan ve Pakistan'ın karşılaması bekleniyor.

Son 10 yılda süt üretimindeki artışa rağmen Çin'in en büyük ithalatçı ülke unvanını koruması öngörülüyor.

Öte yandan, süt ürünlerinin çoğu, işlenmemiş veya pastörize veya fermente edilmiş olarak çok az işlenmiş taze süt ürünleri şeklinde tüketiliyor.

Düşük ve orta gelirli ülkelerde taze süt ürünleri kişi başına ortalama süt tüketiminin üçte ikisinden fazlasını oluştururken, yüksek gelirli ülkelerdeki tüketiciler işlenmiş süt ürünlerine yöneliyor.

Uluslararası süt ürünleri ticareti

Süt ürünlerinin uluslararası ticareti, ağırlıklı olarak işlenmiş olarak gerçekleştiriliyor.

Süt ürünlerinin dünya ticaretindeki payının artması da dünyanın en büyük süt ürünleri ithalatçısı olan Çin'deki kuvvetli talepten kaynaklanıyor.

Rusya, Meksika, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgeleri önemli süt ürünleri ithalatçıları olmayı sürdürürken, orta vadede AB ülkeleri, Yeni Zelanda ve ABD, işlenmiş süt ürünlerinin ana ihracatçıları olmaya devam edecek.

AB, Yeni Zelanda ve ABD'nin 2031'de peynirin yaklaşık yüzde 65'ini, tereyağının yüzde 74'ünü ihraç etmesi öngörülüyor.

Arjantin ise bugün uluslararası süt ürünleri ticaretinin nispeten küçük bir payına sahip olmasına rağmen, artan süt üretimi ve ortalamanın altında iç talep büyümesi nedeniyle küresel süt tozu pazarında rakip olma potansiyeline sahip olabilir.

Vegan beslenmeye devam eden tüketici ilgisi, süt üretiminin çevreye olumsuz etkileri ve hayvan sağlığı hakkındaki endişelerin, düşük oranlarda olsa da özellikle Doğu Asya, Avrupa, Okyanusya ve Kuzey Amerika pazarlarında bitki bazlı süt ikamelerinin tüketimini artırması bekleniyor.

Öte yandan, taze süt ürünlerinin küresel tüketimdeki payının, Hindistan ve Pakistan'daki gelir ve nüfus artışından kaynaklanan güçlü talep artışı nedeniyle gelecek 10 yılda artması öngörülüyor.