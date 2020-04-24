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24 NİSAN 2020 CUMA - YIL: 51

Dünya genelinde vaka sayısı 3 milyona yaklaştı

24 Nisan 2020, Cuma 11:06
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 2 milyon 726 bin 752'ye yükseldi.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle 191 bin 81 kişi öldü, virüse yakalanan 749 bin 849 kişi ise iyileşti.

ABD en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke

En fazla vaka ve can kaybının görüldüğü ülke ABD oldu. Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, ülkede 869 bin 172 kişide Kovid-19 tespit edilirken, virüs nedeniyle 49 bin 963 kişi öldü.

Vaka sayısı 10 bini aşan ülkeler

Worldometer internet sitesinde vaka sayıları 10 binden fazla olan ülkeler şunlar:

"İspanya 213 bin 24, İtalya 189 bin 973, Fransa 158 bin 183, Almanya 153 bin 129, İngiltere 138 bin 78, Türkiye 101 bin 790, İran 87 bin 26, Çin 82 bin 804, Rusya 62 bin 773, Brezilya 50 bin 36, Belçika 42 bin 797, Kanada 42 bin 110, Hollanda 35 bin 729, İsviçre 28 bin 496, Hindistan 23 bin 502, Portekiz 22 bin 353, Peru 20 bin 914, İrlanda 17 bin 607, İsveç 16 bin 755, Avusturya 15 bin 2, İsrail 14 bin 803, Suudi Arabistan 13 bin 930, Japonya 13 bin 80, Şili 11 bin 812, Meksika 11 bin 633, Ekvador 11 bin 183, Singapur 11 bin 178, Pakistan 11 bin 155, Güney Kore 10 bin 708, Polonya 10 bin 511 ve Romanya 10 bin 96."

Bu ülkelerdeki can kayıpları ise şöyle sıralandı:

"İtalya 25 bin 549, İspanya 22 bin 157, Fransa 21 bin 856, İngiltere 18 bin 738, Belçika 6 bin 490, Almanya 5 bin 575, İran 5 bin 481, Çin 4 bin 632, Hollanda 4 bin 177, Brezilya 3 bin 331, Türkiye 2 bin 491, Kanada 2 bin 147, İsveç 2 bin 21, İsviçre 1549, Meksika 1069, Portekiz 820, İrlanda 794, Hindistan 722, Endonezya 647, Peru 572, Ekvador 560, Rusya 555, Romanya 545, Avusturya 522, Polonya 454, Japonya 341, Güney Kore 240, Pakistan 237, İsrail 192, Şili 168, Suudi Arabistan 121 ve Singapur 12."

AA

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