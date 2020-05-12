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12 MAYIS 2020 SALI - YIL: 51

Dünya genelinde vaka sayısı 4,5 milyona yaklaştı

12 Mayıs 2020, Salı 22:00
Dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bulaştığı kişi sayısı 4 milyon 300 bini aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 4 milyon 300 bin 615'e ulaştı.

En çok vaka görülen ülke 1 milyon 391 bin 316 ile ABD oldu. Bu ülkeyi 269 bin 520 ile İspanya, 232 bin 243 ile Rusya, 226 bin 463 ile İngiltere, 219 bin 814 ile İtalya, 177 bin 423 ile Fransa, 172 bin 812 ile Almanya, 170 bin 582 ile Brezilya, 139 bin 771 ile Türkiye ve 110 bin 767 ile İran izledi.

Salgının ortaya çıktığı Çin ana karasında ise 82 bin 919 vaka kayda geçti.

Vaka sayıları 20 bini aşan diğer ülkeler ise şöyle sıralandı:

"Hindistan (73 bin 981), Kanada (69 bin 981), Peru (68 bin 822), Belçika (53 bin 779), Hollanda (42 bin 984), Suudi Arabistan (42 bin 925), Meksika (36 bin 327), Pakistan (32 bin 674), İsviçre (30 bin 380), Şili (31 bin 721), Ekvador (29 bin 509), Portekiz (27 bin 913), İsveç (27 bin 272), Katar (25 bin 149), Belarus (24 bin 873), Singapur (24 bin 671) ve İrlanda (23 bin 135)."

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 salgını, dünya genelinde 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

Salgın nedeniyle dünya genelinde 289 bin 345 kişi öldü, virüs bulaşan 1 milyon 547 bin 274 kişi iyileşti.

Halen tedavi gören 2 milyon 463 bin 996 aktif enfekte kişi bulunuyor.

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Ölenlerin sayısı 290 bini geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle ölenlerin sayısı 290 bini geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 290 bin 357'ye, vaka sayısı 4 milyon 309 bin 84'e ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar en fazla can kaybı 82 bin 471 kişinin öldüğü ABD'de görüldü.

Bu ülkeyi, 32 bin 692 can kaybıyla İngiltere, 30 bin 911 ile İtalya, 26 bin 920 ile İspanya, 26 bin 643 ile Fransa, 11 bin 980 ile Brezilya, 8 bin 761 ile Belçika, 7 bin 676 ile Almanya, 6 bin 733 ile İran, 5 bin 510 ile Hollanda, 5 bin 49 ile Kanada ve 4 bin 633 ile Çin takip etti.

1000'den fazla ölümün görüldüğü diğer ülkeler şöyle sıralandı:

"Türkiye (3 bin 894), Meksika (3 bin 573), İsveç (3 bin 313), Hindistan (2 bin 408), Ekvador (2 bin 327), Rusya (2 bin 116), Peru (1961), İsviçre (1867), İrlanda (1488), Portekiz (1163), Endonezya (1007) ve Romanya (1002)."

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

Virüs bulaşan 1 milyon 555 bin 92 kişi iyileşirken, 2 milyon 463 bin 635 kişinin ise tedavisi sürüyor.

 

AA

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