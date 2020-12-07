"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 ARALIK 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Dünya genelinde vaka sayısı 70 milyona yaklaştı

07 Aralık 2020, Pazartesi 11:20
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 67 milyon 393 bini geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 541 bin 752 kişi öldü.

Vaka sayısı 67 milyon 393 bin 283'e çıkarken, virüs saptanan 46 milyon 584 bin 229 kişi sağlığına kavuştu.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 15 milyon 159 bin 529 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 288 bin 906 kişi öldü.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 500 bini geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (9 milyon 677 bin 203), Brezilya (6 milyon 603 bin 540), Rusya (2 milyon 460 bin 770), Fransa (2 milyon 292 bin 497), İtalya (1 milyon 728 bin 878), İngiltere (1 milyon 723 bin 242), İspanya (1 milyon 699 bin 145), Arjantin (1 milyon 463 bin 110), Kolombiya (1 milyon 371 bin 103), Almanya (1 milyon 184 bin 845), Meksika (1 milyon 175 bin 850), Polonya (1 milyon 63 bin 449), İran (1 milyon 40 bin 547), Peru (973 bin 912), Türkiye (828 bin 295), Güney Afrika (814 bin 565), Ukrayna (813 bin 306), Belçika (591 bin 756), Endonezya (575 bin 796), Irak (564 bin 200), Şili (560 bin 382), Hollanda (557 bin 224), Çekya (546 bin 883) ve Romanya (513 bin 576)."

ABD'nin yanı sıra virüs kaynaklı ölüm sayısının 10 bini aştığı ülkeler ise şöyle:

"Brezilya (176 bin 962), Hindistan (140 bin 590), Meksika (109 bin 717), İngiltere (61 bin 245), İtalya (60 bin 78), Fransa (55 bin 155), İran (50 bin 310), İspanya (46 bin 252), Rusya (43 bin 141), Arjantin (39 bin 770), Kolombiya (37 bin 808), Peru (36 bin 274), Güney Afrika (22 bin 206), Polonya (20 bin 89), Almanya (19 bin 159), Endonezya (17 bin 740), Belçika (17 bin 320), Şili (15 bin 628), Türkiye (14 bin 900), Ekvador (13 bin 778), Ukrayna (13 bin 588), Kanada (12 bin 665), Irak (12 bin 432) ve Romanya (12 bin 320)."

AA

Okunma Sayısı: 245
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    DİSK, asgari ücret talebini açıkladı

    Yeni kısıtlama ve tedbirlere ilişkin akla takılan hususlar

    14 günlük karantina süresi 10 gün olarak güncellendi

    AB dışişleri bakanları toplandı: Gündem de Türkiye de var

    Hindistan’da 'gizemli hastalık' alarmı: 1 kişi öldü, 300 kişi hastaneye kaldırıldı!

    İsrail'den Kudüs'te yeni işgal adımı

    Yemen'den çağrı: Husiler uluslararası terör listesine alınsın

    Dünya genelinde vaka sayısı 70 milyona yaklaştı

    İsrailli işgalciler zeytin ağaçlarını kesti

    Başakşehir PSG'ye misafir olacak

    Sokak kısıtlamasında 37614 kişi hakkında işlem yapıldı

    Burs, kredi başvuru sonuçları açıklandı

    Denetim yoksa demokrasi olmaz

    İcraları durdurun

    Küresel salgında son 24 saatte dünya genelinde neler yaşandı?

    ABD'de son 24 saatte 2116 ölüm ve 206 bin yeni vaka!

    Dışişleri'nden Yunanistan'a çağrı

    Koca: Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalma eğiliminde

    İngiltere'de Pfizer'in Kovid-19 aşısı 8 Aralık'ta yapılmaya başlanacak

    En Çok Okunanlar

    Yeni Asya'dan Size

    Yeni Asya ve siyaset
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Süleyman KÖSMENE

    Bu yorumlar deist doğuruyor
    M. Said ZEKİ

    Zalimler satranç oynuyor galiba!
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Milletin morale ihtiyacı var
    M. Latif SALİHOĞLU

    Şehit Said Halim Paşa
    Mehmet KARA

    Anketle konuşmak ya da konuşabilmek
    Ali FERŞADOĞLU

    Amel-i salih ve adalet
    Şükrü BULUT

    Müslümanlar ve feminizm…
    Risale-i Nur'dan

    Kur’ân’ın mu’cizeliği, tahrifine bir seddir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.