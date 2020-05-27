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27 MAYIS 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Dünya genelinde vaka sayısı artmaya devam ediyor

27 Mayıs 2020, Çarşamba 11:17
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 5 milyon 688 bin 840’a çıktı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 352 bin 287 kişi öldü, virüs bulaşan 2 milyon 432 bin 236 kişi iyileşti.

Dünya'da Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 5 milyon 688 bin 840’a ulaştı.

En ağır bilanço ABD'de

ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu. Ülkede 1 milyon 725 bin 275 kişide Kovid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 100 bin 572 kişi öldü.

Vaka sayısı 20 bini aşan ülkeler

Worldometer internet sitesinde vaka sayıları 20 binden fazla olan ülkeler şöyle sıralandı:

"Brezilya (394 bin 507), Rusya (362 bin 342), İspanya (283 bin 339), İngiltere (265 bin 227), İtalya (230 bin 555), Fransa (182 bin 722), Almanya (181 bin 288), Türkiye (158 bin 762), Hindistan (151 bin 876), İran (139 bin 511), Peru (129 bin 751), Kanada (86 bin 647), Çin (82 bin 993), Şili (77 bin 961), Suudi Arabistan (76 bin 726), Meksika (74 bin 560), Pakistan (59 bin 151), Belçika (57 bin 455), Katar (47 bin 207), Hollanda (45 bin 578), Belarus (38 bin 59), Ekvador (37 bin 355), Bangladeş (36 bin 751), İsveç (34 bin 440), Singapur (32 bin 343), Birleşik Arap Emirlikleri (31 bin 86), Portekiz (31 bin 7), İsviçre (30 bin 761), İrlanda (24 bin 735), Güney Afrika (24 bin 264), Endonezya (23 bin 165), Kolombiya (23 bin 3), Kuveyt (22 bin 575), Polonya (22 bin 74) ve Ukrayna (21 bin 584)."

Bu ülkelerdeki can kayıpları ise şu şekilde kaydedildi:

"İngiltere 37 bin 48, İtalya 32 bin 955, Fransa 28 bin 530, İspanya 27 bin 117, Brezilya 24 bin 593, Belçika 9 bin 334, Almanya 8 bin 498, Meksika 8 bin 134, İran 7 bin 508, Kanada 6 bin 639, Hollanda 5 bin 856, Çin 4 bin 634, Türkiye 4 bin 397, Hindistan 4 bin 346, İsveç 4 bin 125, Rusya 3 bin 807, Peru 3 bin 788, Ekvador 3 bin 203, İsviçre 1915, İrlanda 1615, Endonezya 1418, Portekiz 1342, Pakistan 1225, Polonya 1024, Şili 806, Kolombiya 776, Ukrayna 658, Güney Afrika 524, Bangladeş 522, Suudi Arabistan 411, Birleşik Arap Emirlikleri 253, Belarus 208, Kuveyt 172, Katar 28 ve Singapur 23."

AA

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