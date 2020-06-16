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16 HAZİRAN 2020 SALI - YIL: 51

Dünya genelinde vaka sayısındaki artış devam ediyor

16 Haziran 2020, Salı 11:13
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 439 bin 228 kişi öldü, virüs tespit edilen 4 milyon 232 bin 356 kişi iyileşti.

Dünya genelinde halen tedavisi süren 3 milyon 448 bin 503 aktif vaka bulunurken, virüs tespit edilenlerin sayısı da 8 milyon 120 bin 87'ye ulaştı.

En ağır bilanço ABD'de

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke olan ABD'de 2 milyon 182 bin 950 kişide Kovid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 118 bin 283 kişi öldü.

Vaka sayısı 50 bini aşan ülkeler

ABD'ye ilaveten vaka sayıları 50 bini geçen ülkeler, şöyle sıralandı:

"Brezilya (891 bin 556), Rusya (537 bin 210), Hindistan (343 bin 91), İngiltere (296 bin 857), İspanya (291 bin 189), İtalya (237 bin 290), Peru (232 bin 992), İran (189 bin 876), Almanya (188 bin 44), Türkiye (179 bin 831), Şili (179 bin 476), Fransa (157 bin 372), Meksika (150 bin 264), Pakistan (148 bin 921), Suudi Arabistan (132 bin 48), Kanada (99 bin 147), Bangladeş (90 bin 619), Çin (83 bin 221), Katar (80 bin 876), Güney Afrika (73 bin 533), Belçika (60 bin 100), Belarus (54 bin 680), Kolombiya (53 bin 63) ve İsveç (52 bin 383)."

Bu ülkelerdeki can kaybı verileri ise şöyle:

"Brezilya 44 bin 118, İngiltere 41 bin 736, İtalya 34 bin 371, Fransa 29 bin 426, İspanya 27 bin 136, Meksika 17 bin 580, Hindistan 9 bin 915, Belçika 9 bin 661, İran 8 bin 950, Almanya 8 bin 885, Kanada 8 bin 175, Rusya 7 bin 91, Peru 6 bin 860, İsveç 4 bin 891, Türkiye 4 bin 825, Çin 4 bin 634, Şili 3 bin 362, Pakistan 2 bin 839, Kolombiya 1726, Güney Afrika 1568, Bangladeş 1209, Suudi Arabistan 1011, Belarus 312 ve Katar 76."

AA

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