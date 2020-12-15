"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 ARALIK 2020 SALI - YIL: 51

Dünya genelindeki toplam vaka sayısı 73 milyonu aştı

15 Aralık 2020, Salı 14:50
Kovid-19 verilerinin derlendiği Worldometers internet sitesine göre, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan salgında tespit edilen toplam vaka sayısı 73 milyon 79 bin 242'ye yükseldi.

ABD, 16 milyon 870 bin 28 ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunuyor.

Bu ülkeyi 9 milyon 906 bin 484 ile Hindistan, 6 milyon 927 bin 145 ile Brezilya, 2 milyon 681 bin 256 ile Rusya, 2 milyon 379 bin 915 ile Fransa, 1 milyon 869 bin 666 ile İngiltere, 1 milyon 866 bin 345 ile Türkiye, 1 milyon 855 bin 737 ile İtalya, 1 milyon 762 bin 36 ile İspanya, 1 milyon 498 bin 160 ile Arjantin, 1 milyon 425 bin 774 ile Kolombiya ve 1 milyon 357 bin 141 ile Almanya izliyor.

Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 625 bin 904 kişi öldü, 51 milyon 153 bin 298 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

AA

Okunma Sayısı: 211
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dünya genelindeki toplam vaka sayısı 73 milyonu aştı

    Yahya Alkın Hoca vefat etti

    ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımları hakkında İran'dan açıklama

    Fas’ta 'İsrail ile normalleşme' protestosu engellendi

    Putin'den Biden'e tebrik mesajı

    Meteoroloji'den Marmara'ya kuvvetli yağış uyarısı

    Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. kez toplandı

    Biden'ın Başkanlığı resmen onaylandı

    Dünyada salgına ilişkin son gelişmeler

    Meclis bu hale de mi düşecekti?

    Hukuksuzluğun bütçesi

    Krizin sebebi 3 kelime

    Dışişleri Bakanlığından ABD'ye tepki

    BM: 1,8 milyar kişi temiz sudan mahrum

    ABD, Türkiye'ye yaptırım uygulayacak

    İşsizin ekmek parası da vergiye

    Türkiye'de 29 bin 617 yeni koronavirüs vakasına rastlandı

    Yılbaşında dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak

    İstanbul'da suya zam yapıldı

    İngiltere'de Kovid-19 mutasyona uğradı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bebekler ve anneler hürmetine yağmur duası
    Genel

    Meclis bu hale de mi düşecekti?
    Ahmet BATTAL

    Bankanın kapısından geçene…
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Hukuksuzluğun bütçesi
    Orhan GÜLER

    “Kadının yeri evidir; uçan kuş, yuvasına dönmeli!”
    Osman ZENGİN

    Antalya’da, iki hakaret dâvâsı…
    Süleyman KÖSMENE

    Seyyiatın yayılmasında insanın vebali
    Cevher İLHAN

    Pandemide eğitim de çöktü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.