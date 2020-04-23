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23 NİSAN 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Dünya genelinden son gelişmeler

23 Nisan 2020, Perşembe 11:23
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 2 milyon 639 bin 122'ye yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle 184 bin 263 kişi öldü, virüse yakalanan 722 bin 290 kişi ise iyileşti.

ABD en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke

En fazla vaka ve can kaybının görüldüğü ülke ABD oldu. Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, ülkede 842 bin 629 kişide Kovid-19 tespit edilirken, virüs nedeniyle 46 bin 784 kişi öldü.

Vaka sayısı 10 bini aşan ülkeler

Worldometer internet sitesinde vaka sayıları 10 binden fazla olan ülkeler şunlar:

"İspanya 208 bin 389, İtalya 187 bin 327, Fransa 159 bin 877, Almanya 150 bin 648, İngiltere 133 bin 495, Türkiye 98 bin 674, İran 85 bin 996, Çin 82 bin 798, Rusya 57 bin 999, Brezilya 46 bin 182, Belçika 41 bin 889, Kanada 40 bin 190, Hollanda 34 bin 882, İsviçre 28 bin 268, Portekiz 21 bin 982, Hindistan 21 bin 797, Peru 19 bin 250, İrlanda 16 bin 671, İsveç 16 bin 4, Avusturya 14 bin 925, İsrail 14 bin 498, Suudi Arabistan 11 bin 772, Japonya 12 bin 662, Şili 11 bin 926, Ekvador 10 bin 850, Güney Kore 10 bin 702, Meksika 10 bin 544, Pakistan 10 bin 513, Polonya 10 bin 169 ve Singapur 10 bin 141."

Bu ülkelerdeki can kayıpları ise şöyle sıralandı:

"İtalya 25 bin 85, İspanya 21 bin 717, Fransa 21 bin 340, İngiltere 18 bin 100, Belçika 6 bin 262, İran 5 bin 391, Almanya 5 bin 315, Çin 4 bin 632, Hollanda 4 bin 54, Brezilya 2 bin 924, Türkiye 2 bin 376, Kanada 1974, İsveç 1937, İsviçre 1509, Meksika 970, Portekiz 785, İrlanda 769, Hindistan 681, Endonezya 635, Ekvador 537, Peru 530, Rusya 513, Avusturya 510, Polonya 426, Japonya 312, Güney Kore 240, Pakistan 224, İsrail 189, Şili 160, Suudi Arabistan 114 ve Singapur 12."

***

Sağlığına kavuşanların sayısı 722 bini aştı

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dünyada virüs bulaşan 722 bin 387 kişi hastalığı atlatmayı başardı.

En fazla hastanın iyileştiği ülkeler sırasıyla Almanya (103 bin 300), İspanya (85 bin 915), ABD (84 bin 50), Çin (77 bin 207), İran (63 bin 113), İtalya (54 bin 543) ve Fransa (40 bin 657) oldu.

Türkiye'de de şimdiye dek 16 bin 447 kişi sağlığına kavuştu.

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 639 bin 721'e ulaşırken, virüs nedeniyle 184 bin 280 kişi öldü. Halen tedavi gören 1 milyon 733 bin 54 aktif enfekte vaka bulunuyor.

AA

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