Dünya gıda israfında nerede?

BM’ye göre, dünya her yıl yaklaşık 931 milyon ton gıdayı çöpe atıyor. Bu gıdaların çoğu ise çöplüklerde çürüyerek dünya iklimini ısıtan gazların yaklaşık onda birini üretiyor.

Kaliforniya sakini Richard Redmond, her perşembe galon büyüklüğünde bir kapta biriktirdiği yemek artıklarını Güney Pasadena’daki çiftçi pazarına götürüyor. Zira atıklar burada toplanarak bağ ve bahçelerde kullanılmak üzere gübre haline getiriliyor. Böylece çöp sahasına gönderdiği evsel atık miktarını azaltmaya çalışıyor. 60’lı yaşlardaki web tasarımcısı, “Bu çok çarpıcı,” diyor ve ekliyor: “Ayrıştırmanın dışarıya attığınız çöp miktarını nasıl azalttığını görebiliyorsunuz.” Aslında Redmond’un yaptığı devasa bir küresel soruna açılan küçük bir pencere ama dünya genelinde çok az kişi onunla aynı eylemi yapıyor. Birleşmiş Milletler’e göre, dünya her yıl yaklaşık 931 milyon ton gıdayı çöpe atıyor. Bu gıdaların çoğu ise çöplüklerde çürüyerek dünya iklimini ısıtan gazların yaklaşık onda birini üretiyor.

Ülkeler sözünü tutmadı

Mısır’da devam eden COP27 İklim Zirvesinde küresel ısınmayla mücadele eden ülkeler için bu büyük bir zorluk. Dünyanın dört bir yanındaki uluslar 2015 yılında, 2030 yılına kadar gıda israfını yarıya indirme sözü vermişti. Ancak BM yetkilileri, sürdürülebilirlik gözlemcileri ve hükümet yetkililerine göre, ülkelerin çok az bir kısmı bunu gerçekleştirme yolunda olumlu yönde adım atıyor. BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) gıda kaybı ve israfı sorumlusu Rosa Rolle, “Sekiz yıl kaldı ama bu hedefe varmaya hiç ama hiç yakın değiliz.” diyor.

ŞEFFAFLIK EKSİKLİĞİ

Uzmanlar, kötü gidişatın kamyon ve depolardaki gıda bozulmaları, savurgan tüketici alışkanlıkları, son kullanma ve satış tarihi konusundaki kafa karışıklığı gibi sorunlara karşı kamu yatırımları ve net politikaların eksikliğinden kaynaklandığını belirtiyor. Şeffaflık eksikliği sorunu daha da karmaşık hale getiriyor. BM Genel Kurulu 2015 gıda israfı hedefini kabul ettiğinde, ülke düzeyindeki tahminlerin belirsizliği nedeniyle ilerlemeyi ölçmek için net bir kriter belirlemedi.

Haber Merkezi