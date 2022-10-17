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18 EKİM 2022 SALI - YIL: 53

Dünya helal pazarı 10 trilyon dolara koşuyor

17 Ekim 2022, Pazartesi 22:24
Dünya Helal Zirvesi Konsey Başkanı ve Discover Events Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Ete, dünya helal pazarının 10 trilyon dolara koştuğunu belirterek, “İslami finansın 3,5 trilyon dolar, gıda ve içecek sektörünün 2 trilyon dolar, helal turizm sektörünün 400 milyar dolar, kozmetik sektörünün 200 milyar dolar, muhafazakar giyimin ise 240 milyar doların üzerinde bir büyüklüğe ulaşacağı tahmin ediliyor.

Helal ekonomisinin yakın zaman içerisinde küresel pazarı şekillendirmesi de bekleniyor.” ifadelerini kullandı.

Yunus Ete, yaptığı yazılı açıklamada, AA’nın Global İletişim Ortağı olduğu 8. Dünya Helal Zirvesi ve 9. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Helal Expo Fuarı’na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Son 5 yılda dünya helal pazarının 2 kattan fazla büyüme kaydettiğini bildiren Ete, bu hızlı büyümede Kovid-19 salgınının da etkisi olduğunu kaydetti.

 

AA

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